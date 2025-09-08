Venezuela clasificará directamente al Mundial: FIFA tiene la solución

Queda una última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas y Venezuela necesita triunfar en condición de local ante la Selección Colombia que ya está lista en el Mundial de 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Este partido resulta crucial en la historia de los venezolanos con la urgencia de clasificar para su primera Copa del Mundo en la historia.

Desde hace algunos años, Venezuela dejó de ser esa selección que peleaba por las últimas posiciones, y, afortunadamente, con una camada joven y una nueva generación atractiva, ha logrado acercarse a los objetivos de la clasificación para el Mundial.

Justamente, la selección de Venezuela busca sellar el repechaje que es la última casilla que les puede dar la ansiada clasificación para el Mundial. En estas Eliminatorias, el anhelo es conseguir ese séptimo puesto que les mantendrá la ilusión de estar en una Copa del Mundo por primera vez en la historia. Sin embargo, en la última semana apareció una solución por parte de la FIFA.

FIFA LE DARÍA LA CLASIFICACIÓN A VENEZUELA AL MUNDIAL

Aunque en estas Eliminatorias Venezuela podría sellar la clasificación por medio de la repesca en esa pelea que tienen con Bolivia por ese puesto, la FIFA le daría la mano a los venezolanos en caso de que no logren clasificar a Estados Unidos, México y Canadá en este año.

Su clasificación se podría aplazar hasta el 2030, dado que la FIFA en el siguiente congreso planteará que Argentina, Paraguay y Uruguay clasifiquen de manera directa al Mundial de dicho año, dado que serán sedes. En ese sentido, esto obligaría que las Eliminatorias para esa cita orbital cambie drásticamente y facilitaría la clasificación de las siete selecciones restantes de la CONMEBOL.

Esto surgió a partir de la información de Esteban Edul, periodista argentino quien afirmó que las tres selecciones sedes de Sudamérica se ahorrarán la necesidad de afrontar las Eliminatorias. Sin duda alguna, con siete selecciones en la pelea por clasificar y sin tres combinados nacionales que sellaron su entrada al Mundial de 2026, encontrar un boleto para el de 2030 podría ser más sencillo para Venezuela.

Pese a que tampoco se ha dicho cómo serán las Eliminatorias para el 2030, la clasificación automática de Argentina, Paraguay y Uruguay dejará a siete participantes en la disputa. Si en este momento clasifican seis selecciones de manera directa y la séptima va al repechaje, ¿clasificarían las siete participantes en las clasificatorias del siguiente Mundial?

LAS POSIBLES OPCIONES PARA VENEZUELA EN LAS ELIMINATORIAS DE 2030

Evidentemente, habrá que esperar cómo será el formato, pero, en caso de que en el congreso oficialicen la clasificación de Argentina, Paraguay y Uruguay, cuatro selecciones de las siete podrían pelear por la clasificación para completar los cupos actuales que tiene la CONMEBOL con seis plazas directas y un repechaje. En ese sentido, para 2030, las primeras tres selecciones podrían entrar de manera directa y el cuarto al repechaje.

Venezuela podría despedirse de las clasificatorias al Mundial de 2026 sin nada, pero en 2030 podría tener buenos resultados para sellar su cupo para la Copa del Mundo en cinco años. La información de Esteban Edul, a la espera de que se haga oficial en el próximo congreso de la FIFA sería fundamental para que clasifiquen de manera histórica.

Otro de los escenarios que le puede dar la mano a Venezuela pensando en el Mundial del 2030 viene por los lados de la CONMEBOL que propuso que, en celebración de los 100 años de la historia del Mundial, para la edición de 2030 clasifiquen 64 selecciones y no 48. En ese caso, seguramente las siete participantes en Eliminatorias para la siguiente cita orbital clasificarían por el aumento de cupos.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.