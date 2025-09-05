Venezuela con ventaja: los tres escenarios que le sirven para el repechaje

Queda solo una fecha para que acaben las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Ya clasificaron seis selecciones de la CONMEBOL y solo queda definir el posible séptimo participante del continente. La lucha queda entre Venezuela y Bolivia después de que Perú se quedara afuera de la contienda.

Infortunadamente, con los resultados que se dieron en simultáneo por la decimoséptima jornada, Venezuela no pudo sellar de una buena vez ese puesto de repesca que los puede acercar a su primer Mundial en su historia. La derrota de Bolivia en Barranquilla y una victoria en Buenos Aires hubiesen dejado lista a la ‘Vinotinto’ en la repesca. Pero ambas selecciones perdieron en sus visitas.

Con ese panorama que deja viva la pelea entre las dos selecciones, Venezuela y Bolivia jugarán un mano a mano en la última fecha. La ventaja es que ambas juegan en calidad de local ante sus respectivos aficionados para hacer historia en las Eliminatorias Sudamericanas, especialmente los venezolanos que quieren clasificar por primera vez a una Copa del Mundo.

Venezuela se juega sus últimas cartas contra Colombia que ya está clasificada, mientras que Bolivia recibe en El Alto, nada más ni nada menos que a la Brasil de Carlo Ancelotti que viene de golear a Chile. A los venezolanos les sirve tres escenarios para conseguir el repechaje.

LOS ESCENARIOS QUE LE SIRVEN A VENEZUELA PARA EL REPECHAJE

Última fecha esencial para Venezuela y Bolivia que necesitan sellar el repechaje. Eso es lo único que se decidirá en la jornada 18. Los venezolanos pueden ganar, empatar o hasta perder para sellar la repesca. No habrá ningún problema si caen en condición de local frente a Colombia en el caso de que los bolivianos empaten o pierdan.

Y es que, con 18 unidades le sacan un punto a los del altiplano. En ese sentido, Venezuela puede ganar y clasificar al repechaje sin importar lo que pase con el resultado de Bolivia en su casa frente a Brasil. La victoria los dejaría con 21 unidades y si la ‘Verde’ triunfa en El Alto, lograrán 20 puntos.

Además de la victoria que dejaría lista a Venezuela sin ningún problema, los dirigidos por Fernando Batista podrían sellar la última oportunidad de ir al Mundial con un empate. La igualdad frente a Colombia sirve, siempre y cuando, Bolivia no respete su localía. Si no hay triunfo de los de Óscar Villegas y empatan o pierden, la ‘Vinotinto’ logrará el repechaje.

Por su parte, a Venezuela también le puede servir perder en la fecha 18. La derrota dejaría a Fernando Batista en una posición incómoda, pero no es del todo malo porque Brasil le podría dar la mano en simultáneo. Perder frente a Colombia permitiría clasificar, siempre y cuando Bolivia no gane su partido.

Venezuela puede darse el lujo de perder y clasificaría a la repesca si Bolivia no suma de a tres. El empate de los bolivianos haría que empaten con 18 unidades, pero la diferencia goleadora de la ‘Verde’ es más negativa que la de los venezolanos.

