Venezuela confirmó su convocatoria para enfrentar a Colombia en la eliminatoria
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 07:59

Venezuela confirmó convocatoria para enfrentar a Colombia en eliminatoria

Venezuela confirmó la lista de los convocados para enfrentar a Argentina y Colombia en las eliminatorias al Mundial 2026.

Las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2026 están a punto de llegar a su fin y quedan solamente dos fechas por disputarse para terminar de definir cuáles serán las seis selecciones que clasificarán de manera directa al igual que la que se quedó con el puesto del repechaje. 

Uno de los retos más esperados y que también terminaría siendo fundamental para definir los lugares de clasificación será el compromiso entre la Selección de Colombia y la de Venezuela, la cual ya confirmó su plantilla de jugadores convocados para recibir a a 'tricolor' en el Estadio Monumental de Maturin. 

Fernando Batista confirmó la convocatoria de Venezuela para la eliminatoria

La Selección de Venezuela continúa su histórica batalla por alcanzar su primera clasificación a una Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Fernando “Bocha” Batista, en donde el equipo afrontará las jornadas 17 y 18 del proceso eliminatorio con una nómina equilibrada entre experiencia juvenil y veteranía.

La convocatoria suma 32 nombres, en donde se encuentran icónicas figuras como el goleador y capitán, Salomón Rondón, al igual que varios futbolistas que conocen bien el fútbol colombiano, entre ellos el actual guardameta de Águilas Doradas, Wuilker Fariñez. 

Venezuela está obligada a por lo menos sumar de a tres unidades en uno de los dos partidos para ratificar su clasificación directa o al menos ilusionarse con la reclasificación, lugar en el que se encuentran actualmente con 18 unidades. 

 

Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Puesto Selección PJ PG PE PP GF GC DG Puntos
1 Argentina 16 11 2 3 28 9 +19 35
2 Ecuador 16 7 7 2 13 5 +8 25
3 Brasil 16 7 4 5 21 16 +5 25
4 Uruguay 16 6 6 4 19 12 +7 24
5 Paraguay 16 6 6 4 13 10 +3 24
6 Colombia 16 5 7 4 19 15 +4 22
7 Venezuela 16 4 6 6 15 19 −4 18
8 Bolivia 16 5 2 9 16 32 −16 17
9 Perú 16 2 6 8 6 17 −11 12
10 Chile 16 2 4 10 9 24 −15 10
 
