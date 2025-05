Venezuela estalla contra Pékerman: "Sus intereses eran otros con la FVF"

A Venezuela le quedan cuatro finales en las Eliminatorias Sudamericanas para intentar asegurar el mayor puntaje en busca de acceder a su primer Mundial que puede partir en dos la historia del balompié venezolano. Hoy por hoy, antes de enfrentar a Bolivia en junio, están en la séptima casilla que le dará boleto al repechaje.

Fernando Batista ha hecho una gran labor manteniendo las esperanzas de la clasificación, aunque en las últimas jornadas, perdió el rumbo y se ganó varias críticas por caídas que complican bastante la posibilidad de clasificar de manera directa. Atados al repechaje, buscan dar el golpe en lo que viene. Además, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) parece cómodo con el timonel.

Jorge Giménez, presidente de la FVF la agarró con José Néstor Pékerman y rompió el silencio, especialmente porque afirmó que haber confiado en el entrenador argentino perjudicó a la federación y a una generación de jugadores que ha dado de qué hablar y que tiene al seleccionado cerca de asegurar clasificación a la Copa del Mundo.

Lo calificó como un sabor amargo, pero que dejó cosas positivas por haber conocido a Fernando Batista, actual timonel. Y es que, todo el problema fue confiar en José Pékerman que había salido mal de Colombia y su representante en aquel tiempo, Pascual Lezcano que tuvo varias polémicas en los ocho años que estuvieron en suelo colombiano y en Venezuela también.

“MI MAYOR ERROR FUE TRAER A JOSÉ PÉKERMAN”, SENTENCIÓ JORGE GIMÉNEZ

Pascual Lezcano fue gerente general de la selección de Venezuela, llegó después de un mal antecedente en Colombia siendo objeto de polémicas por sus influencias dentro de los seleccionados, toma de decisiones en convocatorias y aspectos económicos de ambas federaciones.

Por esta razón, Jorge Giménez sentenció en Ruta Vinotinto que se dejó llevar por el buen momento del entrenador argentino, “mi mayor error fue haber traído a José (Pékerman) por el nombre y no por el momento. Quizá no haber tenido ese sexto sentido de saber que ya no estaba y sus intereses eran otros. Ese año lo pudimos haber ahorrado, no solo en dinero, sino también en tiempo. Pero eso trajo cosas positivas, conocí al cuerpo técnico actual a raíz de haber traído a José”.

Además, habló sobre la relación con José y con Pascual que dejó mal parada a la selección, “fue un sabor amargo para todos. Fui la primera persona que se ilusionó con el proyecto. Tuve varias conversaciones con José y Pascual (Lezcano) y se veía un proyecto ambicioso, pero la manera en la que lo tomaron ellos, específicamente José y Pascual, porque el resto de cuerpo técnico lo tomó de la manera en que buscábamos y por algo siguieron, ellos realmente se portaron mal, sus ambiciones eran otras. Querían que la FVF trabajara para ellos sin ningún tipo de control. Querían ser amos y dueños de la Federación y yo siempre voy a buscar que nuestro fútbol y nuestros jugadores sean respetados”.

“NO QUERÍAMOS SALIR MANCHADOS”

Siguiendo la línea de la mala relación, afirmó que, “hubo una ruptura, conversaciones fuertes y la relación se vino abajo. Me di cuenta de que no solo era una manera arbitraria de trabajar con la Federación, sino también interna. Ellos le prohibían a su cuerpo técnico hablar con los jugadores de la Selección, que los visitarán para verlos jugar. Estaban volviendo esto un desastre y yo no iba a permitir eso. Los jugadores también estaban obstinados de la manera en que Pascual estaba llevando las cosas”.

Concluyó que no ha vuelto a dirigir en ninguna parte, pese a que sí ha sonado porque quedó manchado desde su pasado en la Selección Colombia y que en Venezuela trató de romper con el buen nombre del fútbol venezolano junto con Pascual Lezcano.