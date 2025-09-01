Venezuela no detiene el sueño: las cuentas para clasificar al Mundial

Quedan solo dos fechas para que termine el ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas y Venezuela sigue en la busca de poder sellar la histórica clasificación para poder atender por primera vez a un Mundial. Argentina, Ecuador y Brasil fueron las primeras tres selecciones del continente en conseguir su boleto. Uruguay, Paraguay y Colombia están a una victoria de lograrlo.

En estos momentos, Venezuela es séptima en la tabla de posiciones y está asegurando su lugar en el repechaje, puesto que pelean Bolivia y Perú también. Pero para los venezolanos hay dos vías para asegurar la clasificación para el Mundial. La primera es entrar de manera directa y la segunda es por la vía de la repesca.

Y es que, Venezuela tiene 18 unidades en la clasificación. Cuatro puntos la separan de entrar de manera directa a la Copa del Mundo, lugar que por ahora mantiene Colombia, rival directo en esta doble fecha de Eliminatorias. La ‘Vinotinto’ podría lograr 24 puntos si gana los dos encuentros que le quedan.

LAS CUENTAS DE VENEZUELA PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL

Fernando Batista y sus dirigidos tienen dos oportunidades. Clasificar de manera directa es complejo, pero todavía hay forma. Necesitan ganarle a Argentina en Buenos Aires y que Colombia pierda contra Bolivia en Barranquilla. Eso en la fecha 17. Por su parte, en la última jornada, los venezolanos tendrán que dar el golpe y superar a los colombianos para sumar 24 puntos y clasificarse.

Por su parte, el otro camino que tiene la selección de Venezuela es sellar la clasificación por medio del repechaje. Para ese objetivo tendrá que mantenerse en la séptima casilla de la tabla de posiciones.

Para ese objetivo hay varios escenarios. Venezuela deberá vencer a Argentina y que Bolivia no gane. En caso de que triunfen en Buenos Aires y los del altiplano empaten o ganen, dependerán de la última fecha con la necesidad de sacar un buen resultado en condición de local contra Colombia y que los bolivianos pierdan en El Alto frente a Brasil.

Otra de las posibilidades es que Venezuela pierda en Argentina. En ese caso, Bolivia no puede sumar puntos contra Colombia y todo dependerá de la última fecha. Aun perdiendo de local ante los colombianos y con la derrota boliviana frente a Brasil, podrían asegurar la repesca.

En caso de que Venezuela empate en los dos juegos que quedan, necesitará que Bolivia no gane ninguno de los encuentros que le restan. De esa forma, asegurará por lo menos la repesca que le podría dar la clasificación.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.