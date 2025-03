Venezuela tendrá sorpresiva sede para Eliminatorias: Batista ya lo decidió

Las Eliminatorias Sudamericanas están a la vuelta de la esquina con vibrantes encuentros y con realidades muy similares para algunas selecciones. Venezuela, que sorprendió en la primera vuelta de las clasificatorias, soñaba latentemente con poder sellar una histórica clasificación al Mundial de 2026. No obstante, poco a poco, esa ilusión se ha ido diluyendo por los malos resultados últimamente.

En el mes de marzo, Venezuela tendrá dos duros retos ante selecciones directas. Su primer partido será contra Ecuador, que está en la parte alta, mientras que el segundo será contra Perú que está en el fondo de la tabla de posiciones. Los dirigidos por Fernando Batista saben lo que se juegan en esta fecha de Eliminatorias y deberán dar el golpe para seguir con vida en la clasificación.

Venezuela está a solo un punto de entrar al repechaje y a cinco para quedarse con el último cupo directo al Mundial. Su primera experiencia mundialista corre riesgo, por lo cual, Fernando Batista ya tiene un plan que cambiará todo en el seleccionado venezolano pensando en ganarle a la altura de Ecuador.

LA NUEVA SEDE QUE TENDRÁ VENEZUELA PARA AFRONTAR LAS ELIMINATORIAS

La primera parada de Venezuela será en la altura de Quito. El Estadio Rodrigo Paz Delgado será testigo de un vibrante encuentro entre selecciones con realidades distintas. Para Fernando Batista será clave quedarse con los puntos en condición de visitante y, por la importancia de este juego, el entrenador argentino cambió la planificación para afrontar este reto.

A falta de que Fernando Batista lance la convocatoria oficial para los dos partidos, Batista ya tomó una decisión para prepararse a la altura. En ese orden de ideas, la ‘Vinotinto’ entrenará en Bogotá, Colombia para poder superar ese reto de Quito.

En una rueda de prensa, Fernando Batista reveló la preparación que tendrán, “nos vamos a juntar 10 días antes en Bogotá, muchos de los jugadores empezarán a venir antes y, bueno, ahí haremos una preparación. Tenemos un día más porque jugamos el viernes 21 y dentro de toda la preparación iremos planificando el equipo que va a enfrentar a Ecuador. A tres días después, tendremos otra final con Perú de local”.

Además, sentenció que espera con ilusión lograr la histórica clasificación, “este año puede ser el de la gloria de la “Vinotinto”. Como se los digo yo, acá no hay dinero para conseguir la gloria. Todo lo que puede venir para mejorar el fútbol local, a los que están en el exterior. Yo no dejo de ser un extranjero, pero me siento un venezolano más y soy el primero que quiere clasificar al Mundial. Si Venezuela clasifica es de todos”.