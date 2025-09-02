Actualizado:
Venezuela va por todo en la eliminatoria: lanza advertencia a Colombia
Venezuela se prepara para disputar una nueva fecha de las eliminatorias ante grandes rivales y referente envía contundente advertencia.
Venezuela enfrenta una de sus etapas más prometedoras en la historia reciente de las Eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026. Por primera vez, la 'Vinotinto' está realmente viva en la carrera se ubica en el séptimo puesto, el cual corresponde al último que da opción al repechaje, con 18 puntos tras 16 partidos disputados.
Las Eliminatorias de Conmebol para esta edición se disputan mediante un sistema de todos contra todos (ida y vuelta), donde los seis primeros clasifican directamente al Mundial y el séptimo accede al repechaje intercontinental. Venezuela claramente le apunta a la clasificación directa, pero para ello deberá pasar por delante de la Selección de Colombia y la de Argentina, aunque una de sus principales figuras, Tomás Rincón, se ve seguro de la clasificación.
Tomás Rincón se ve clasificando a en las eliminatorias al Mundial 2026
Gracias a la expansión del torneo, en donde ahora con 48 equipos participantes, Venezuela dispone de una ventana histórica para alcanzar, al menos, el repechaje, algo que no había logrado. La Vinotinto arrancó bien, con resultados sólidos, incluyendo empates ante potencias como Brasil y Argentina, pero le sigue haciendo falta "cerrar con broche de oro" en las últimas jornadas de la eliminatoria en donde se deberá enfrentar Colombia y nuevamente la 'albiceleste'.
El liderazgo de Fernando Batista, quien asumió el cargo tras la salida de José Pekerman, ha sido clave. El estratega argentino promovió un grupo compacto, aprovechando el aporte de jóvenes talentos, pero también la experiencia de veteranos como Tomas Rincón, quien justamente habló sobre la clasificación de la 'vinotinto' al Mundial 2026.
"Yo me visualizo en el Mundial, sueño con el Mundial (...). Cuando me acuesto, me veo con la camiseta de la Vinotinto cantando el himno (en el Mundial) y a veces, cuando lo comento con mis familiares, hasta se me salen las lágrimas. Siempre trabajé por el Mundial. Pensé que podía llegar antes, no se ha podido, y tenemos esta oportunidad (...). Han pasado muchos años desde que fui convocado la primera vez a la selección (en 2008) y tengo la misma ilusión. No me imaginé nunca que iba a representar a mi país tanto tiempo. Es un honor (...) y cuando Juan (Arango) salió y heredé la cinta de capitán, aún más".
¿Cuándo serán los partidos de Venezuela contra Argentina y Colombia en las eliminatorias?
Venezuela afrontará dos compromisos decisivos en el cierre de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primero será el jueves 4 de septiembre de 2025, cuando visite a Argentina en Buenos Aires, en un duelo programado para las 18:30 horas de Colombia y 20:30 de Argentina. Posteriormente, el equipo dirigido por Fernando Batista jugará en casa el martes 9 de septiembre de 2025 frente a Colombia, en un encuentro que se disputará en el mismo horario (18:30 en Colombia y 20:30 en Argentina).
