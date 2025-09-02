Venezuela va por todo en la eliminatoria: lanza advertencia a Colombia

Venezuela enfrenta una de sus etapas más prometedoras en la historia reciente de las Eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026. Por primera vez, la 'Vinotinto' está realmente viva en la carrera se ubica en el séptimo puesto, el cual corresponde al último que da opción al repechaje, con 18 puntos tras 16 partidos disputados.

Las Eliminatorias de Conmebol para esta edición se disputan mediante un sistema de todos contra todos (ida y vuelta), donde los seis primeros clasifican directamente al Mundial y el séptimo accede al repechaje intercontinental. Venezuela claramente le apunta a la clasificación directa, pero para ello deberá pasar por delante de la Selección de Colombia y la de Argentina, aunque una de sus principales figuras, Tomás Rincón, se ve seguro de la clasificación.

Tomás Rincón se ve clasificando a en las eliminatorias al Mundial 2026

Gracias a la expansión del torneo, en donde ahora con 48 equipos participantes, Venezuela dispone de una ventana histórica para alcanzar, al menos, el repechaje, algo que no había logrado. La Vinotinto arrancó bien, con resultados sólidos, incluyendo empates ante potencias como Brasil y Argentina, pero le sigue haciendo falta "cerrar con broche de oro" en las últimas jornadas de la eliminatoria en donde se deberá enfrentar Colombia y nuevamente la 'albiceleste'.

El liderazgo de Fernando Batista, quien asumió el cargo tras la salida de José Pekerman, ha sido clave. El estratega argentino promovió un grupo compacto, aprovechando el aporte de jóvenes talentos, pero también la experiencia de veteranos como Tomas Rincón, quien justamente habló sobre la clasificación de la 'vinotinto' al Mundial 2026.