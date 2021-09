Venezuela vs Argentina: cómo y dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

La selección venezolana de fútbol, con un entrenador interino por la salida del técnico José Peseiro tras más de un año sin recibir su sueldo, recibe con sed de victoria a una Argentina que vuelve a los terrenos de juego luego de obtener la Copa América, en la novena jornada de las eliminatorias para Catar 2022.

VENEZUELA VS ARGENTINA: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Venezuela, el compromiso Venezuela vs Argentina se puede ver en TLT Venezuela. En Argentina también lo puede apreciar por TyC Sports Argentina, Canal 7 TV Publica, TyC Sports Play; en Estados Unidos es transmitido por Fubo Sports Network. Este encuentro entre venezolanos y argentinos se puede ver en México a través de Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 9:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Estados Unidos: 8:00 pm (este), 5:00 pm (pacífico)

México: 7:00 pm

En el banquillo de la Vinotinto está en calidad de seleccionador interino el venezolano Leonardo González, quien debió confeccionar una convocatoria usando como base una lista previa elaborada por Peseiro y su equipo.



De la convocatoria final, se cayeron posteriormente Fernando Aristeguieta (capitán en la pasada Copa América), Darwin Machís y Yordan Osorio, todos ellos por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración.



Los tres fueron sustituidos por Jan Hurtado, del Red Bull Bragantino brasileño; Freddy Vargas, del FC Dallas estadounidense, y Jhon Chancellor, del Brescia Calcio italiano.



González dirige su primer partido como seleccionador interino ante Argentina y deberá buscar un estilo propio para un equipo que estaba encontrando su sistema bajo el liderazgo de Peseiro, muy apreciado por los aficionados y que había conseguido conformar un grupo unido de futbolistas.



El equipo marcha en la novena posición del grupo sudamericano y solo ha conseguido una victoria frente a Chile y un empate con Uruguay.



Por su parte, el técnico argentino Lionel Scaloni integró a su plantel completo, si bien y al tratarse de una triple fecha es previsible que rote a sus jugadores para darles descanso.



Cristian Romero y Leandro Paredes son bajas frente a Venezuela por sanción y Scaloni tendrá que decidir si alinea de inicio a Leo Messi o lo reserva para el partido del domingo frente a Brasil.



"Son tres partidos en pocos días y hay que administrar las fuerzas. También deberemos estar atentos a las amarillas. De todas formas, siempre pondremos lo que creemos que sea lo mejor", dijo el seleccionador antes del partido.



También destacó que, tras la Copa América, "comienza un nuevo desafío" y todos los equipos "querrán ganarle al campeón".



"Nosotros tenemos la necesidad de sacar puntos y hacer una buena eliminatoria", subrayó



La Albiceleste es segunda del grupo con 12 puntos conseguidos en tres victorias y tres empates.