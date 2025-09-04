Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 10:08
“Vengo a arruinar el ‘Messipalooza’” fuertes declaraciones de Batista
Fuerte declaración del seleccionador de Venezuela antes de enfrentarse a Argentina por la penúltima fecha de las eliminatorias.
Los dos partidos de eliminatorias que se vienen definen mucho en el futuro de las selecciones, se definen cupos, posiciones y se terminan ilusiones.
La selección venezolana se juega mucho en estos dos partidos, está realmente cerca de conseguir su primera clasificación a un mundial, si bien el contexto es complicado el seleccionador de la ‘vinotinto’ no duda de las capacidades de sus dirigidos y confía en poder dar el golpe.
Dos rivales muy complicados.
Venezuela no depende de si misma para ir al mundial directamente, pero sueña con que se le den resultados para meterse en la cita mundialista. La selección juega contra Argentina en Buenos Aires su primer partido de esta doble fecha y si bien es Venezuela quien realmente se está jugando algo en este partido, se ha hecho mucho más énfasis en que podría ser el último partido oficial de Messi con la selección en Argentina.
Con esto no está de acuerdo Fernando Batista, seleccionador de Venezuela que los tiene soñando con el mundial, en la rueda de prensa previa se refirió a este tema y dijo:
“Vengo a arruinar el ‘Messipalooza’, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación”
Venezuela se juega mucho.
Para Venezuela ganar en Buenos Aires no es un escenario desconocido, en 2011 ya lo logró con un cabezazo de Amorebieta. Este 4 de septiembre espera repetir la hazaña y porque no, esperar un resultado favorable para ellos en Barranquilla para seguir soñando.
