“Vengo a arruinar el ‘Messipalooza’” fuertes declaraciones de Batista

Venezuela se juega mucho.

Para Venezuela ganar en Buenos Aires no es un escenario desconocido, en 2011 ya lo logró con un cabezazo de Amorebieta. Este 4 de septiembre espera repetir la hazaña y porque no, esperar un resultado favorable para ellos en Barranquilla para seguir soñando.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.