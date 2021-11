Víctor Cantillo y la 'clave' para que Colombia le haga daño a Brasil

El fin de semana comenzó la concentración de la selección colombiana en Brasil previo a lo que será el juego ante el equipo local por la Eliminatoria Sudamericana y uno de los primeros en sumarse fue el volante Víctor Cantillo, quien juego en el Corinthians.

El jugador habló de lo que significa enfrentar a la líder de la clasificación y dijo que hay que tener mucho cuidado con el juego del rival, sin demeritar la jerarquía que tiene Brasil, y aseguró que se debe ser inteligentes y seguros para enfrentarlos.

"Brasil es un equipo bastante fuerte, por algo tiene muchas fechas invicto, pero Colombia tiene argumentos para pelear con Brasil. Tiene jugadores de talla mundial, de jerarquía que pueden solucionar muchos partidos. Debemos ser inteligentes y tratar de quitarles el balón y hacerle daño", dijo el deportista.

Con relación a la noticia de última hora con la confirmación de la lesión de Falcao García y su ausencia para los dos juegos de noviembre de la Eliminatoria, Víctor Cantillo aseguró que es una baja sensible para el equipo pero que por fortuna hay más delanteros que pueden hacer un buen trabajo.

"Radamel es un hombre importante para la Selección. Lamentamos mucho que no pueda estar con nosotros, le deseamos una pronta recuperación", explicó el deportista.

Con relación a la competencia que puede darse en el centro del campo, Cantillo aseguró que viene haciendo cambios en su manera de jugar por el esquema que tiene su equipo y que puede aportar varias cosas distintas a este equipo de Reinaldo Rueda.

"En mi posición hay grandes jugadores que juegan en equipos de talla mundial. Me he sentido bien y cómodo en la posición en la que me ha tocado jugar en Corinthians. Estoy jugando en una posición más retrasado. He tenido que añadir más agresividad a mi estilo, porque la posición lo requiere".

Finalmente el deportista hablo del regreso de James Rodríguez y aseguró que este es un momento en el que la selección necesita del deportista para poder ser protagonistas en la Eliminatoria y mantenerse en lugares directos de clasificación.

“Todos sabemos de la capacidad de James y lo que le aporta a la Selección. Estamos felices de poder volver a contar con él acá. Lo vamos a necesitar para esta doble fecha. Ayer pude conversar un poco con el Profe, acá todos somos importantes. Vengo a aportar mi grano de arena al grupo”, finalizó el deportista.