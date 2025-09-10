[VIDEO] Bolivia celebró al ritmo de Colombia: camisa ‘tricolor’ en festejo

Una noche ideal para definir las Eliminatorias Sudamericanas con miras a la clasificación para el Mundial de 2026. Lo único que estaba en juego era decidir qué selección iba a quedarse con el repechaje entre Venezuela y Bolivia. Finalmente, los bolivianos hicieron la tarea.

Venezuela tenía la ventaja desde hace algunos meses. La derrota de Bolivia ante Colombia en la fecha 17 mantenía a la ‘Vinotinto’ en la séptima casilla para asegurar la repesca. Sin embargo, todo cambió en un abrir y cerrar de ojos en la jornada definitiva. La ‘Vinotinto’ arrancó con victoria ante Colombia que los dejaba con ese cupo de repechaje.

Estuvieron 45 minutos con el boleto para disputar la Liguilla final de repechaje. Bolivia dio el golpe con un penal de Miguel Terceros que permitió vencer a Brasil. Por su parte, Venezuela caía goleada en manos de Colombia mientras que la ‘Verde’ celebraba gracias a la holgada victoria colombiana.

Bolivia sacó el boleto de la repesca y, sin duda alguna, Colombia influyó bastante en esa definición. En la celebración, figuras de la selección del altiplano festejaron al ritmo del seleccionado cafetero con camisetas amarillas agradeciendo al triunfo frente a Venezuela.

EL VIDEO DE LA CELEBRACIÓN DE CARLOS LAMPE

Es curioso cómo cambian las cosas, pues, la victoria de Colombia frente a Bolivia dejaba a los bolivianos sin chances de clasificar. En el juego definitivo, los de Néstor Lorenzo le tiraron la mano superando con creces a Venezuela y, además, en El Alto, la selección local hizo la tarea venciendo a Brasil.

Carlos Lampe es una de las grandes figuras de la selección de Bolivia. Con 38 años sigue aportando por el sueño de sellar la clasificación. El guardameta que ha hecho salvadas que han permitido que la ‘Verde’ esté a un paso del Mundial tuvo su agradecimiento para con Colombia en la celebración ante su gente.

En el bus que transportaba a los jugadores, Carlos Lampe apareció utilizando una camiseta de la Selección Colombia, justamente, la de James Rodríguez. Un gesto que le ha dado la vuelta al mundo por la necesidad y la urgencia con todo lo que estaba en juego durante los últimos 90 minutos tanto en el juego de Venezuela como de Bolivia.