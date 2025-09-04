[Video] Casi se cae el Metro: así fue la ovación a Dayro Moreno

Dayro Moreno ingresó a la cancha en el minuto 80 del partido Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, en el que representó su regreso a la Tricolor luego de nueve años. La ovación fue una locura, pues aparentemente la mayor parte de aficionados apoyaron su convocatoria y querían verlo en el terreno de juego.

Se trató de una noche con un momento muy especial en el Metropolitano más allá del triunfo 3-0 de la Selección Colombia sobre Bolivia. A diez minutos del final, Dayro Moreno ingresó al campo en lugar de Jhon Córdoba y se llevó una de las ovaciones más estruendosas de la jornada en Barranquilla.

El delantero de Once Caldas, con 39 años, volvió a vestir la camiseta Tricolor después de casi una década de ausencia. Su presencia en la convocatoria había generado debate, pero el respaldo popular quedó demostrado en las tribunas, donde miles de hinchas reconocieron su vigencia y su trayectoria.

Más allá de los goles de Colombia y del paso firme en Eliminatorias, la imagen que quedó fue la del Metropolitano en pie, aplaudiendo al veterano atacante, como si el fútbol le hubiera regalado una última escena de comunión con la afición nacional.