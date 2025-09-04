Actualizado:
[Video] Casi se cae el Metro: así fue la ovación a Dayro Moreno
El delantero de 39 años no jugaba un partido con la Tricolor desde 2016.
Dayro Moreno ingresó a la cancha en el minuto 80 del partido Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas, en el que representó su regreso a la Tricolor luego de nueve años. La ovación fue una locura, pues aparentemente la mayor parte de aficionados apoyaron su convocatoria y querían verlo en el terreno de juego.
Se trató de una noche con un momento muy especial en el Metropolitano más allá del triunfo 3-0 de la Selección Colombia sobre Bolivia. A diez minutos del final, Dayro Moreno ingresó al campo en lugar de Jhon Córdoba y se llevó una de las ovaciones más estruendosas de la jornada en Barranquilla.
El delantero de Once Caldas, con 39 años, volvió a vestir la camiseta Tricolor después de casi una década de ausencia. Su presencia en la convocatoria había generado debate, pero el respaldo popular quedó demostrado en las tribunas, donde miles de hinchas reconocieron su vigencia y su trayectoria.
Más allá de los goles de Colombia y del paso firme en Eliminatorias, la imagen que quedó fue la del Metropolitano en pie, aplaudiendo al veterano atacante, como si el fútbol le hubiera regalado una última escena de comunión con la afición nacional.
Una vez terminó el partido, algunos hinchas le pidieron fotos a Dayro desde la tribuna, y familiares de varios futbolistas hicieron lo propio en plena cancha, pues se trataba de estar con el máximo goleador colombiano de todos los tiempos en la clasificación al Mundial 2026.
Dayro viene siendo el máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025, con ocho anotaciones, lo que motivó su llamado. El atacante de Chicoral respondió con actitud en los minutos que disputó, mostrando movilidad y hambre de balón.
¿Dayro Moreno va a jugar el martes contra Venezuela?
Dayro Moreno podría jugar el próximo martes 9 de septiembre con la Selección Colombia en su visita a Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias suramericanas. No obstante, Jhon Córdoba viene de anotar y sería el titular en este encuentro.
