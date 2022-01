[Video] Christian Cueva no se olvidó de Mina y cantando sacó pecho por victoria de Perú

El pasado 28 de enero la Selección Colombia afrontó la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas en un partido ante Perú en el estadio Metropolitano, el cual al término de los 90 minutos arrojó un 1-0.

El partido en mención era fundamental, pues era un duelo directo por la clasificación a la próxima Copa del Mundo, y la victoria de la visita, además de inesperada, resultó bastante perjudicial para los 'cafeteros'.

Tras ello, era de esperarse la tremenda celebración peruana, pues es la tercera ocasión en que vence a Colombia como visitante, y los jugadores de esa selección no se han hecho esperar.

En esta ocasión fue el mediocampista ofensivo Christian Cueva quien hizo las veces de protagonista, pues en un video cantó una canción del 'Grupo 5' que es originario de Perú cambiándole la letra y mandando un mensaje directo a Yerry Mina.

"Oh Yerry Mina, oh Yerry Mina, oh Yerry Mina, te voy a dar tu chocolatito con tu panetón", fueron las palabras cantadas del jugador de Al Fateh de Arabia Saudita.