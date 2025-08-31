[Video] Dayro tuvo su primer entrenamiento con la selección Colombia

El retorno del atacante fue uno de los hechos sobresalientes de la jornada, dado que su última participación en la Selección ocurrió hace varios años en procesos anteriores con José Pékerman. Su convocatoria ha generado expectativa sobre el papel que pueda desempeñar en estas fechas, especialmente por el momento que vive en su club y la necesidad de sumar alternativas ofensivas para el cierre del clasificatorio.

El cuerpo técnico evaluará su estado físico y definirá en los próximos días el rol que tendrá, ya sea como titular o como opción de recambio. Moreno llega en un contexto en el que Colombia busca asegurar su presencia en el Mundial, considerando la posición en la tabla y la cercanía en puntos con los rivales directos.

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.

