[Video] Dayro tuvo su primer entrenamiento con la selección Colombia
Dayro Moreno ya está concentrado en Barranquilla para vivir una nueva etapa con la selección Colombia.
Dayro Moreno cumplió este domingo su primer entrenamiento con la Selección Colombia en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla, tras ser convocado para las dos últimas fechas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026. El delantero, que regresa al equipo nacional después de varios años, se unió al grupo que ya trabaja bajo las órdenes de Néstor Lorenzo.
La práctica incluyó ejercicios físicos y tácticos, en los que se integraron los jugadores que arribaron recientemente a la concentración. Moreno se puso a disposición del cuerpo técnico y participó en las rutinas programadas, dentro del plan de preparación para los partidos frente a Bolivia y Venezuela.
El retorno del atacante fue uno de los hechos sobresalientes de la jornada, dado que su última participación en la Selección ocurrió hace varios años en procesos anteriores con José Pékerman. Su convocatoria ha generado expectativa sobre el papel que pueda desempeñar en estas fechas, especialmente por el momento que vive en su club y la necesidad de sumar alternativas ofensivas para el cierre del clasificatorio.
El cuerpo técnico evaluará su estado físico y definirá en los próximos días el rol que tendrá, ya sea como titular o como opción de recambio. Moreno llega en un contexto en el que Colombia busca asegurar su presencia en el Mundial, considerando la posición en la tabla y la cercanía en puntos con los rivales directos.
