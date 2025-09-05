[Video] Discordia en Selección Colombia: James perdió la paciencia con Richard Ríos

Con un balance de seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, la Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026 luego de derrotar 3-0 a Bolivia en Barranquilla. Con 25 puntos la Tricolor se sitúa en la quinta casilla de las clasificatorias Conmebol a falta de una jornada.

Todo es celebración en el entorno de la Tricolor, pues si bien se trató de la Eliminatoria más fácil de todos los tiempos, el nivel irregular de los jugadores colombianos y las malas decisiones del seleccionador Néstor Lorenzo postergaron la clasificación hasta la penúltima jornada.

Penúltima jornada en que la Selección Colombia fue superior a Bolivia pero no durante todo el partido; eso sí, sería exagerado decir que se sufrió. Con todo, hubo aspectos que llamaron la atención, y uno de ellos ocurrió cuando el juez central decretó el final del primer tiempo.

James y Richard Ríos discutieron en Selección Colombia

Pues una vez se pitó el final del primer tiempo, el mediocampista Richard Ríos fue el primero en marcharse a los vestidores, algo que incomodó a James Rodríguez, pues se presume que al '10' y capitán de la Tricolor le gusta que el grupo se reúna en la mitad de la cancha y entren juntos al camerino.