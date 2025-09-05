Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 16:06
[Video] Discordia en Selección Colombia: James perdió la paciencia con Richard Ríos
Luego de una mala racha en las Eliminatorias, la Selección Colombia clasificó al Mundial 2026.
Con un balance de seis victorias, siete empates y cuatro derrotas, la Selección Colombia se clasificó al Mundial 2026 luego de derrotar 3-0 a Bolivia en Barranquilla. Con 25 puntos la Tricolor se sitúa en la quinta casilla de las clasificatorias Conmebol a falta de una jornada.
Todo es celebración en el entorno de la Tricolor, pues si bien se trató de la Eliminatoria más fácil de todos los tiempos, el nivel irregular de los jugadores colombianos y las malas decisiones del seleccionador Néstor Lorenzo postergaron la clasificación hasta la penúltima jornada.
Penúltima jornada en que la Selección Colombia fue superior a Bolivia pero no durante todo el partido; eso sí, sería exagerado decir que se sufrió. Con todo, hubo aspectos que llamaron la atención, y uno de ellos ocurrió cuando el juez central decretó el final del primer tiempo.
James y Richard Ríos discutieron en Selección Colombia
Pues una vez se pitó el final del primer tiempo, el mediocampista Richard Ríos fue el primero en marcharse a los vestidores, algo que incomodó a James Rodríguez, pues se presume que al '10' y capitán de la Tricolor le gusta que el grupo se reúna en la mitad de la cancha y entren juntos al camerino.
"¿Por qué se va así?", preguntó James Rodríguez a sus compañeros en el círculo central, y fue Jefferson Lerma quien trató de calmar al capitán, entendiendo que no se trató de un tema de importancia.
Ahora, también se llegó a especular que Ríos tuvo un cruce con Lerma justo en las últimas jugadas del primer tiempo, y James Rodríguez le habría hallado la razón al último, por lo que decidió llamar la atención a Richard.
Sin embargo, para la segunda mitad no hubo nada extraordinario en el desarrollo del partido ni de los planes de la Selección Colombia, por lo que la situación no trascendió. De hecho, todos los futbolistas celebraron la clasificación.
Video de James regañando a Richard Ríos en Selección Colombia
La molestia de James Rodríguez con Richard Ríos.— Juan Diego Osorio Villate (@juandiosorio7) September 5, 2025
Ríos se fue rápido al camerino al final del PT. Al capitán le gusta que entren y salgan de la cancha en grupo, unidos.
"¿Por qué se va así?. La p*** que lo parió"
pic.twitter.com/oTRNAChC1D
Fuente
Antena 2