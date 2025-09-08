Actualizado:
[Video] El gol de Dayro Moreno a Venezuela con la Selección Colombia
El delantero tolimense ha disputado 32 partidos con la Tricolor y ha marcado tres goles.
El delantero tolimense Dayro Moreno volvió a ponerse la camiseta de la Selección Colombia después de nueve años y lo hizo el pasado jueves 4 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
El atacante, que había disputado su último partido en 2016, ahora acumula 32 partidos oficiales con la Tricolor, luego de haber jugado 10 minutos frente a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este martes, en la última jornada, contra Venezuela, podría volver a tener minutos.
Hasta antes de este regreso, Moreno contabilizaba 31 apariciones con la absoluta y tres anotaciones, además de haber estado en dos ediciones de la Copa América (2011 y 2016). Sin embargo, y pese a lo difícil que resulte, sueña con entrar en la convocatoria para la Copa del Mundo 2026.
Respecto a las anotaciones de Dayro Moreno con la Selección Colombia, una de ellas fue a Venezuela, y ad portas de una nueva edición de este 'clásico', del cual participará el delantero, y que de paso es el partido más importante en la historia de la Vinotinto, es pertinente recordar su gol.
El 3 de septiembre de 2010, Dayro Moreno anotó su segundo gol con la Selección Colombia, y lo hizo en un amistoso internacional contra Venezuela en un juego que se disputó en el Estadio Monumental de Puerto La Cruz José Antonio Anzoátegui.
En aquella ocasión, la Selección Colombia era dirigida por Hernán Darío 'Bolillo' Gómez y Dayro Moreno no fue inicialista, pues los titulares fueron Hugo Rodallega y Radamel Falcao García; en el segundo tiempo entró el de Chicoral (Tolima) y marcó el 2-0 final (el primer gol fue de Juan Guillermo Cuadrado).
El tanto llegó luego de una jugada que inició el propio Dayro con un cambio de frente que bajó Rodallega con el pecho, y tiró un hacia atrás un pase a Yulián Anchico, quien desbordó y centró a ras de piso, encontrando a Moreno, quien remató y puso el 2-0 definitivo.
Colombia vs Venezuela: Video del gol de Dayro Moreno (8:34 a 8:57)
Los otros goles que ha hecho Dayro Moreno en la Selección Colombia
El primer grito de gol con la Selección había sido el 20 de noviembre de 2007 en el estadio El Campín ante Argentina, en las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Esa noche, tras asistencia de Wason Rentería, Dayro definió para sellar el 2-1 y darle a Colombia un triunfo inolvidable en Bogotá.
La tercera anotación se produjo el 29 de mayo de 2016 en Miami, en un amistoso contra Haití. Moreno abrió el marcador con una acción acrobática después de un remate mordido de Sebastián Pérez. Aquel juego terminó 3-1 a favor del combinado nacional.
