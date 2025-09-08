[Video] El gol de Dayro Moreno a Venezuela con la Selección Colombia

El delantero tolimense Dayro Moreno volvió a ponerse la camiseta de la Selección Colombia después de nueve años y lo hizo el pasado jueves 4 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El atacante, que había disputado su último partido en 2016, ahora acumula 32 partidos oficiales con la Tricolor, luego de haber jugado 10 minutos frente a Bolivia en la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Este martes, en la última jornada, contra Venezuela, podría volver a tener minutos.

Puede leer: Selección Colombia: confirman baja por lesión contra Venezuela

Hasta antes de este regreso, Moreno contabilizaba 31 apariciones con la absoluta y tres anotaciones, además de haber estado en dos ediciones de la Copa América (2011 y 2016). Sin embargo, y pese a lo difícil que resulte, sueña con entrar en la convocatoria para la Copa del Mundo 2026.

Respecto a las anotaciones de Dayro Moreno con la Selección Colombia, una de ellas fue a Venezuela, y ad portas de una nueva edición de este 'clásico', del cual participará el delantero, y que de paso es el partido más importante en la historia de la Vinotinto, es pertinente recordar su gol.