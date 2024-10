[Video] Increíble revelación: recogebolas boliviano fue clave en el gol ante Colombia

Le puede interesar: Oficial: Colombia tiene nueva camiseta para partido contra Chile

Tras la increíble anotación de Bolivia, el recogebolas confesó que desde el banco colombiano estaban muy molestos con él por su rápida acción al pasar el balón al jugador local, incluso, afirma que exigieron su expulsión.

“Estaban furiosos, vino el cuarto árbitro y me dijo que me iba a expulsar. Me tuve que ir más a la esquina los últimos minutos para que no me saquen de la cancha. Yo solo cumplí con mi trabajo, nos dieron la instrucción de agilizar el juego, que tenemos que ser vivos porque somos parte del juego”, manifestó el recogebolas.