[VIDEO] James sufrió fuerte patada de Bolivia: ¿Qué pasó con las tarjetas?

¿Y LA AMARILLA PARA BOLIVIA DÓNDE ESTÁ?

Aunque la jugada se presentó en los primeros minutos de juego, la acción fue agresiva y temeraria. Gabriel Villamil pegó de espaldas una patada intentando sacarle el balón al mediocampista del León, pero lo que resultó curioso es que no hubo ninguna sanción, más allá de la infracción.

Fue tiro libre a favor de Colombia en el que no pasó nada, pero, evidentemente, la acción se prestaba para otro aspecto. Esa podía ser la primera tarjeta amarilla para Gabriel Villamil que condicionaba a un jugador de la medular. El juego agresivo con un volante ya amonestado podía dejar a los bolivianos con un jugador menos de cara a afrontar todo el primer tiempo y el complemento.

De hecho, a James le costó el partido después del golpe en los primeros minutos. Marcó un gol, pero prendió las alarmas tirándose al suelo a los 34 minutos, claramente, los efectos de la patada se sintieron. Sin duda alguna, la jugada de Gabriel Villamil daba para una tarjeta que ignoró completamente Darío Herrera.

