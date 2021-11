[Video] La pintada de cara de Di María a Vinicius Jr que se hizo viral en el Argentina Vs Brasil

La Selección Argentina recibía en su casa al líder de la Eliminatoria a Catar 2022, Brasil. El compromiso que tenía un tinte de revancha para los cariocas por la final de la Copa América, terminó con un partido sin goles entre ambas selecciones que siguen en los dos primeros lugares de la tabla de posiciones.

La escuadra de Lionel Scaloni buscaba descontarle puntos a Brasil que llegaba sin la presencia de su estrella Neymar que no disputó el encuentro por un problema físico. No obstante, la ausencia de ‘Ney’ no impidió que se presentaran lujos en medio del partido.

Uno de los ‘magos’ fue ‘el flaco’ Ángel Di María que tuvo una noche de lujos ante los rivales brasileños. A los 47 minutos de la parte inicial, Di María le hizo un caño a Vinicius Jr con el que se recordó en Argentina a otro ídolo, Juan Román Riquelme cuando defendía los colores de Boca Juniors.

Por lo pronto, las selecciones descansarán, pues a finales de enero y principios de febrero volverán a la acción por las Eliminatoria a Catar 2022, donde Brasil ya selló su presencia en el Mundial.