[VIDEO] Lo llamaron y respondió: notable atajada de Camilo Vargas para asegurar clasificación

Un partido tranquilo para la Selección Colombia, por lo menos en la primera parte con las atajadas de Carlos Lampe que era la gran figura. Salvó un testarazo de Jhon Arias de manera milagrosa y otro remate por parte de James Rodríguez que volvió a negar in extremis.

Solo llegó un gol en la primera parte gracias a una anotación de James Rodríguez que confirmó la clasificación de Colombia. Durante los 45 minutos iniciales nunca lo sufrió más allá de un tiro libre de Miguel Terceros que pegó en la malla exterior. Se quedó en una importante aproximación.

En el segundo tiempo, algunas cosas cambiaron. Aunque llegó el segundo gol de Colombia gracias a Jhon Córdoba sobre los 74 minutos, Colombia lo sufrió bastante. Camilo Vargas fue llamado para aparecer en el resultado y nadie le quitó su protagonismo con una gran atajada.

LA ATAJADA DE CAMILO VARGAS PARA EVITAR EL EMPATE DE BOLIVIA

Fue a los 53 minutos que apareció la gran figura de Camilo Vargas que, siempre que lo llaman por lo menos una vez debe aparecer para hacer una destacada atajada. En este caso no fue para menos y respondió de la mejor manera en los tres palos para detener un impacto fuerte de Roberto Fernández que creó peligro.

Con más de cuarenta minutos en juego, Colombia sufrió de lo lindo con un fuerte disparo de Roberto Fernández. El lateral se animó y en dos tiempos, Camilo Vargas detuvo lo que pudo ser el empate. Luego llegó la tranquilidad con el gol de Jhon Córdoba, pero no paró el sufrimiento.

Camilo Vargas apareció nuevamente en el partido con otra atajada a un disparo de Moisés Villarroel que volvió a atajar con un manotazo para el córner. De esa manera, Camilo se convirtió en un héroe para mantener la clasificación, que, de igual manera, con el empate se hubiese dado por la derrota de Venezuela frente a Argentina.