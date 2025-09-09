Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 20:19
[Video] Luis Suárez le repitió la dosis a Venezuela: doblete en Maturín
La Tricolor ya está asegurada en el Mundial, pero busca una buena ubicación para el sorteo.
La Selección Colombia se puso arriba en el marcador este martes ante Venezuela, pues un gol de Luis Javier Suárez representó el 3-2. El atacante que milita en el Sporting de Lisboa aprovechó un pase de James Rodríguez e hizo una jugadita en el área.
La Tricolor, para el segundo tiempo, saltó a la cancha de Maturín con el propósito de ganarle a Venezuela y dejarla sin Mundial, y esto se vio reflejado a los 50 minutos, cuando Luis Javier Suárez puso el 3-2.
Luego de una jugada que inició por la banda derecha, la pelota cayó en los pies de James Rodríguez, quien levantó la mirada y vio bien ubicado a Suárez entrando al área por el otro costado.
Al meterse en el área, Luis Javier Suárez enganchó hacia adentro y remató ante la salida de Romo, quien no le pudo atajar el remate realizado a ras de piso.
Selección Colombia: video del gol de Luis Suárez contra Venezuela
Posterior esta anotación la Selección Colombia se fue de frente contra el campo de la selección venezolana y puso el cuarto a los 59 minutos, nuevamente gracias a Luis Javier Suárez.
Al 67' otras vez el delantero samario se hizo presente en el marcador y puso el 5-2 parcial, antes de que Kevin Mier dejara un rebote en el centro del área para que Salomón Rondón hiciera el tercero de Venezuela al 76'.
Tras su buena actuación, Luis Suárez se marchó de la cancha y le cedió su lugar a Jhon Córdoba, quien marcó el sexto gol de Colombia sobre los 78 minutos.
