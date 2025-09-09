[Video] Luis Suárez le repitió la dosis a Venezuela: doblete en Maturín

La Selección Colombia se puso arriba en el marcador este martes ante Venezuela, pues un gol de Luis Javier Suárez representó el 3-2. El atacante que milita en el Sporting de Lisboa aprovechó un pase de James Rodríguez e hizo una jugadita en el área.

La Tricolor, para el segundo tiempo, saltó a la cancha de Maturín con el propósito de ganarle a Venezuela y dejarla sin Mundial, y esto se vio reflejado a los 50 minutos, cuando Luis Javier Suárez puso el 3-2.

Puede leer: Eliminatorias Conmebol: Tabla de posiciones EN VIVO - fecha 18

Luego de una jugada que inició por la banda derecha, la pelota cayó en los pies de James Rodríguez, quien levantó la mirada y vio bien ubicado a Suárez entrando al área por el otro costado.

Al meterse en el área, Luis Javier Suárez enganchó hacia adentro y remató ante la salida de Romo, quien no le pudo atajar el remate realizado a ras de piso.

Selección Colombia: video del gol de Luis Suárez contra Venezuela