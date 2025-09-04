[Video] Magia de Juanfer y golazo de Córdoba: Colombia gana 2-0 a Bolivia

La selección Colombia se mide en la jornada de este jueves a Bolivia para disputar la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tenían claro que había una misión: ganar para asegurarse un cupo a la cita orbital.

Y eso lo están logrando. El primer gol del compromiso lo hizo James Rodríguez en los primeros 45 minutos, pero cerca del 75' apareció Jhon Córdoba, el delantero que se reivindicó y puso el 2-0.

Toda la situación se dio después de una salida con Santiago Arias, quien le pasa el balón a Juan Fernando Quintero y es este quien pone el pase para el atacante, mostrando toda la magia.