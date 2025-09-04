Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 20:19
[Video] Magia de Juanfer y golazo de Córdoba: Colombia gana 2-0 a Bolivia
La selección Colombia busca asegurarse un cupo al Mundial 2026.
La selección Colombia se mide en la jornada de este jueves a Bolivia para disputar la fecha 17 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
Los dirigidos por Néstor Lorenzo tenían claro que había una misión: ganar para asegurarse un cupo a la cita orbital.
Vea también: ¡Por fin! La Selección Colombia clasificó al Mundial 2026
Y eso lo están logrando. El primer gol del compromiso lo hizo James Rodríguez en los primeros 45 minutos, pero cerca del 75' apareció Jhon Córdoba, el delantero que se reivindicó y puso el 2-0.
Toda la situación se dio después de una salida con Santiago Arias, quien le pasa el balón a Juan Fernando Quintero y es este quien pone el pase para el atacante, mostrando toda la magia.
Le puede interesar: [Video] James pone el 1-0 ante Bolivia y Colombia se encamina al Mundial
Con este resultado, Colombia asegura un cupo e irá a la última fecha de Eliminatorias con la tranquilidad de haber alcanzado su objetivo a pesar de haber sufrido más de lo pensado.
EN VIVO ⚽ | Colombia vs. Bolivia - Eliminatorias 2025
Fuente
Antena 2