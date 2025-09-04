Actualizado:
[VIDEO] Messi se despide a lo grande: doblete en último partido en Argentina de Eliminatorias
La figura del Inter Miami no quería tener una simple despedida.
Estos últimos días de concentración y previos a la Eliminatoria Sudamericana han sido sumamente especiales para Lionel Scaloni y sus dirigidos por la despedida de Lionel Andrés Messi de las clasificatorias en Buenos Aires. Una fecha que ningún argentino ni ningún amante del fútbol quería que llegara.
Una profesión no es eterna y el del futbolista puede llegar a ser muy corta. Lionel Messi sentenció que ante Venezuela en el Más Monumental, sería su despedida de unas Eliminatorias Sudamericanas. Las emociones de todo un estadio a reventar esperaban por lo que puede ser su último tanto con la ‘Albiceleste’ en esta competencia.
Justamente, contra Venezuela su anotación se hizo esperar. Pasaron 39 minutos en los que Argentina dominaba, pero no lograba encontrar la anotación para seguir escapándose en la primera plaza en las dos últimas jornadas. La nueva generación de la selección (Julián Álvarez) se juntó con una leyenda para que, en espacio reducido, controlara y definiera por arriba del arquero Rafael Romo.
UNA OVACIÓN QUE RETUMBÓ CON EL GOL DE LIONEL MESSI
Como era de esperarse, una vez marcó Lionel Messi, el estadio retumbó en una ovación para su goleador y máxima estrella. Era el último partido en Buenos Aires y el ex Barcelona quería irse de la mejor manera con goles y con victoria. Además, también podría ser su despedida del todo en Eliminatorias, dado que no hay exactitud de que Messi viaje a Ecuador para el cierre de las clasificatorias.
Un golazo que quedará recordado para toda la vida y para Lionel Messi en su último juego en Buenos Aires para las Eliminatorias. Evidentemente, cuando le ponga fin a su carrera deportiva y a su trayectoria exitosa con la ‘Albiceleste’, seguramente tendrá una nueva despedida en la capital de Argentina, o en Rosario, ciudad en donde nació hace 38 años.
¡GOOOL DE ARGENTINA! 🇦🇷 Una caricia de Paredes, el pase de Julián y una definición de Messi para cerrar el estadio 🏟️— telefe (@telefe) September 5, 2025
39' PT | 🇦🇷 ARGENTINA 1 - 0 VENEZUELA 🇻🇪
#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/lndX1BThvR
Lionel Messi celebró calmado su último tanto en Argentina ante todo su público que lo tiene en el lugar más alto del mundo. Fue el guía para conseguir el Mundial junto con Lionel Scaloni y el público le responde con euforia a sus minutos finales con la ‘Albiceleste’ en las Eliminatorias.
En el segundo tiempo, Lionel volvió a aparecer en el marcador en una jugada personal de Thiago Almada, similar al primer gol. Envió un centro que fue capitalizado por el astro que celebró por segunda ocasión en su último compromiso con la 'Albiceleste' en Buenos Aires.
¿LIONEL MESSI JUGARÁ CONTRA ECUADOR?
Pues, este podría ser el final de las Eliminatorias para Lionel Messi en general, dado que en las últimas horas apareció una información por parte de TyC Sports que sentencia que el jugador del Inter de Miami podría regresar a su equipo y no estar presente en el cierre de las clasificatorias.
Con la clasificación de manera anticipada, Lionel Messi puede priorizar en otras cosas. De hecho, Joaquín Bruno de TyC Sports mantiene que el histórico argentino podría salir de la concentración por lo que viene para el Inter de Miami en la MLS. Su convocatoria respondía más que todo a despedirse ante su público, según su posible partida de vuelta a Estados Unidos.
