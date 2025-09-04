[VIDEO] Messi se despide a lo grande: doblete en último partido en Argentina de Eliminatorias

Estos últimos días de concentración y previos a la Eliminatoria Sudamericana han sido sumamente especiales para Lionel Scaloni y sus dirigidos por la despedida de Lionel Andrés Messi de las clasificatorias en Buenos Aires. Una fecha que ningún argentino ni ningún amante del fútbol quería que llegara.

Vea también: [Video] James pone el 1-0 ante Bolivia y Colombia se encamina al Mundial

Una profesión no es eterna y el del futbolista puede llegar a ser muy corta. Lionel Messi sentenció que ante Venezuela en el Más Monumental, sería su despedida de unas Eliminatorias Sudamericanas. Las emociones de todo un estadio a reventar esperaban por lo que puede ser su último tanto con la ‘Albiceleste’ en esta competencia.

Justamente, contra Venezuela su anotación se hizo esperar. Pasaron 39 minutos en los que Argentina dominaba, pero no lograba encontrar la anotación para seguir escapándose en la primera plaza en las dos últimas jornadas. La nueva generación de la selección (Julián Álvarez) se juntó con una leyenda para que, en espacio reducido, controlara y definiera por arriba del arquero Rafael Romo.

UNA OVACIÓN QUE RETUMBÓ CON EL GOL DE LIONEL MESSI

Como era de esperarse, una vez marcó Lionel Messi, el estadio retumbó en una ovación para su goleador y máxima estrella. Era el último partido en Buenos Aires y el ex Barcelona quería irse de la mejor manera con goles y con victoria. Además, también podría ser su despedida del todo en Eliminatorias, dado que no hay exactitud de que Messi viaje a Ecuador para el cierre de las clasificatorias.

Le puede interesar: OFICIAL: Conmebol expulsó un equipo tras la pelea en Independiente vs U de Chile

Un golazo que quedará recordado para toda la vida y para Lionel Messi en su último juego en Buenos Aires para las Eliminatorias. Evidentemente, cuando le ponga fin a su carrera deportiva y a su trayectoria exitosa con la ‘Albiceleste’, seguramente tendrá una nueva despedida en la capital de Argentina, o en Rosario, ciudad en donde nació hace 38 años.