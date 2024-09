[VIDEO] Perú sorprendió con gol a Colombia: pecan en marca y cobran

La Selección Colombia no pudo brillar este viernes 6 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. Una superioridad por lo hecho en la Copa América 2024 y por la Eliminatoria, con respecto al andar del combinado de Perú con un Jorge Fossati que estaba tambaleando en la dirección técnica. Justo en una pelota quieta en el segundo tiempo, Alexander Callens rompió los ceros sorprendiendo a los colombianos.

Colombia no lucía para nada bien durante la primera parte. Néstor Lorenzo optó por no alinear a James David Rodríguez, dado que no había sumado pretemporada con el Rayo Vallecano, su nuevo club. Una decisión sensata y entendible por el tema de los minutos y que muchos llevaban un bagaje en la temporada, pero que costó bastante en la creación de juego.

Vea también: [VIDEO] Apareció Luis Díaz: golazo para el empate de Colombia con Perú

Pocos argumentos mostró Colombia en un terreno en el que domina en las Eliminatorias. Sin embargo, la subcampeona de América vio como Gianluca Lapadula marcaba el primero en los 45 minutos iniciales. No obstante, el grito de gol fue invalidado por un claro fuera de juego.

En el segundo tiempo, ya con la entrada de James Rodríguez y con una muralla como Yerry Mina en la zaga defensiva, Colombia mejoró bastante y puso en aprietos a Perú. Pero en una acción aislada en un tiro de esquina, Alex Valera envió un centro a media altura que pasó de largo por una floja marca de Colombia y apareció en el segundo palo, Alexander Callens.

Le puede interesar: [VIDEO] Colombia no despierta: anulan acción de gol de Perú en la Eliminatoria

El zaguero central rompió los ceros en el segundo tiempo poniendo en problemas a Camilo Vargas y a Néstor Lorenzo. Infortunadamente para los peruanos, a falta de ocho minutos para el final del juego, fue Luis Fernando Díaz quien de cabeza puso el empate.