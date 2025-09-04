[VIDEO] Quintero no quería perderse la clasificación: golazo para reafirmar a Colombia

La Selección Colombia pasó problemas para sellar la clasificación para las Eliminatorias. Ante Bolivia, se complicaron bastante con la necesidad de sacar tres puntos. Camilo Vargas cerró la oportunidad de los bolivianos de empatar y, además, los fallos antes del primer gol generaron intranquilidad.

Sin embargo, con el gol de James se abrieron todas las puertas para llevarse el partido a favor. Camilo Vargas fue clave y vital en los remates de Moisés Villarroel y de Roberto Fernández en el segundo tiempo para evitar los empates de Bolivia que estuvo a nada de certificar una igualdad.

La hazaña de la clasificación, que no debió demorarse tanto para Colombia fue gracias a la magia de Juan Fernando Quintero que tuvo que ingresar al campo de juego en Barranquilla, un escenario que conoce a la perfección.

Dio una asistencia con un pasesote mostrando toda su calidad para Jhon Córdoba que se quitó la sal con ese golazo, y, posteriormente, logró poner el tercer tanto en el marcador para certificar de una buena vez la clasificación. Además, se destacó como una de las grandes figuras de las Eliminatorias, y, sobre todo, la estrella de este partido.

Juan Fernando Quintero dejó derroches de talento en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Tuvo que ingresar por James Rodríguez que se fue del terreno por algunas molestias, y reemplazando al crack del León, apareció rápidamente en el marcador.

Bastaron pocos minutos para que Juan Fer tirara magia con una asistencia para Jhon Córdoba y luego, aportara con un golazo, especialmente por la acción de Luis Díaz personal en la banda que terminó con un centro raso. El de River Plate tuvo el tiempo de acomodarse, controlar y rematar para empujar el balón al fondo.

Un 3-0 contundente que dio la tranquilidad en el marcador y en la clasificación. Quintero volvió a tirar su magia y dejó en evidencia que está para jugar sin ningún problema.