[Video] Se enciende la polémica en Barranquilla: penal no sancionado a James en Colombia vs Brasil

Se juega el partido entre Colombia y Brasil correspondiente a las Eliminatorias al Mundial 2026. El visitante abrió la cuenta muy rápido con el gol anotado por Gabriel Martinelli a los tres minutos de juego para silenciar el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ante la desventaja, la 'Tricolor' se fue librando del dominio inicial propuesto por su rival para generar peligro por cuenta de Luis Díaz y James Rodríguez. Este último, fue protagonista de una acción polémica durante el primer tiempo por un penal que no fue sancionado.

El volante había tenido una opción que pasó cerca del arco defendido por Allison. Luego estuvo implicado en una acción donde tomó el balón en el área y allí lo alcanza a contactar Martinelli, lo que provocó que cayera en predio contrario.

Aunque James se tropieza con el pie derecho del rival, el árbitro Andrés Matonte no sancionó penal al determinar que no hubo un contacto directo, por lo que autorizó que se reanude el juego. Eso sí, no faltaron los silbidos desde las tribunas por parte de la hinchada local.