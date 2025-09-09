Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 19:07
[Video] Venezuela 'madrugó' a Colombia: golazo al minuto 3
La Vinotinto aspira a la clasificación al repechaje intercontinental.
Telasco Segovia abrió el marcador este martes para Venezuela contra Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias. La Vinotinto salió a ganar su partido en un estadio lleno, acorde al juego más importante de su historia.
Así, sobre los tres minutos del primer tiempo Salomón Rondón bajó la pelota luego de un pase frontal por arriba, y tiró un pase abierto a la derecha dentro del área, donde se situó Telasco Segovia.
Allí, Segovia se deshizo de una marca inofensiva del lateral izquierdo Álvaro Angulo, y sacó un remate cruzado arriba que fue imposible para el portero Kevin Mier, quien vio cómo su portería fue imbatida recién iniciado el juego.
Video del gol de Venezuela contra Colombia al minuto 3
Sin duda el gol cayó como 'un balde de agua fría' para una Selección Colombia que de momento está pagando caro el haber realizado algunas sustituciones en comparación con la titular que dispuso Néstor Lorenzo para el partido anterior.
El seleccionador de los colombianos realizó seis modificaciones para este partido, y por ahora ha mostrado serias deficiencias defensivas ante una Venezuela que salió con ímpetu a ganar el partido más importante de su historia.
Posterior a ello, sobre los 10 minutos, Yerry Mina igualó el partido con un gol de cabeza luego de un centro de tiro de esquina ejecutado por James Rodríguez.
Al minuto 12, Josef Martínez anotó el 2-1 en favor de la Selección Venezuela en una jugada discutida debido a que el portero Kevin Mier quedó golpeado; eso sí, la pelota traspasó la línea de gol en su totalidad.
