[Video] Venezuela 'madrugó' a Colombia: golazo al minuto 3

Sin duda el gol cayó como 'un balde de agua fría' para una Selección Colombia que de momento está pagando caro el haber realizado algunas sustituciones en comparación con la titular que dispuso Néstor Lorenzo para el partido anterior.

El seleccionador de los colombianos realizó seis modificaciones para este partido, y por ahora ha mostrado serias deficiencias defensivas ante una Venezuela que salió con ímpetu a ganar el partido más importante de su historia.

Posterior a ello, sobre los 10 minutos, Yerry Mina igualó el partido con un gol de cabeza luego de un centro de tiro de esquina ejecutado por James Rodríguez.

Al minuto 12, Josef Martínez anotó el 2-1 en favor de la Selección Venezuela en una jugada discutida debido a que el portero Kevin Mier quedó golpeado; eso sí, la pelota traspasó la línea de gol en su totalidad.