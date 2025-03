Vinicius estalla contra Dorival y la interna de Brasil: "No quiero perder más"

Las palabras del atacante reflejan la creciente inquietud dentro del equipo y resaltan la urgencia de realizar ajustes con miras al Mundial de 2026. Un tema en el que también se ha hablado sobre la posibilidad de tener un nuevo entrenador.

El debate sobre un posible cambio en la dirección técnica ha cobrado fuerza en la prensa brasileña. Una vez más, el nombre de Carlo Ancelotti surge como la opción más deseada para asumir el mando. Sin embargo, el contrato vigente del italiano con el Real Madrid hasta 2026 y su compromiso con el club hacen que su llegada sea poco probable en el corto plazo.

Dorival Júnior reconoció el difícil momento que atraviesa la selección: "Es una derrota significativa, y debo admitirlo. Creo en mi trabajo y en el proceso de desarrollo del equipo, aunque es un reto complicado. Este podría ser el momento más difícil de mi carrera. Sin embargo, no me rindo y siempre he conseguido objetivos importantes en los equipos que he dirigido".

Mientras tanto, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se encuentra en una situación compleja. A pesar de que su presidente, Ednaldo Rodrigues, extendió su mandato hasta 2030, la presión de la afición y los medios exige decisiones urgentes para que Brasil recupere su protagonismo en el fútbol mundial. Se espera que en la Fecha FIFA de junio se realicen evaluaciones clave que podrían definir el rumbo de la selección.

Entre los posibles sucesores de Dorival Júnior, nombres como Filipe Luís, actual entrenador del Flamengo, han comenzado a sonar. También se mencionan candidatos como Jorge Jesus, técnico del Al-Hilal, y Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras.

La goleada ante Argentina ha servido como una llamada de atención para Brasil. Vinicius Júnior ha puesto voz a la preocupación generalizada: es necesario realizar cambios profundos en la estructura y estrategia del equipo para evitar futuros fracasos en el escenario internacional. Ahora, la responsabilidad recae en la CBF, que deberá tomar decisiones acertadas para devolver a la Canarinha a la élite del fútbol mundial.