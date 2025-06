Vinícius habló sobre el amargo debut de Ancelotti con Brasil

"Estoy muy feliz de tener a Ancelotti aquí con nosotros, porque siempre he dicho que es el mejor entrenador con el que he trabajado. Tener la oportunidad de trabajar con él en la selección brasileña es lo máximo. Aún no ha tenido tiempo de mostrar su trabajo, su plan de juego, porque solo ha tenido dos o tres días de prácticas. Creo que el equipo, la afición, todos, tenemos que estar unidos, porque el Mundial está a la vuelta de la esquina. Estoy contento por poder encontrarme con amigos, familiares y el pueblo brasileño. Espero que sea con una victoria".