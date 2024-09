Vinícius Júnior encendió la polémica en Eliminatorias: “Son más rápidos”

Sin duda alguna, la cara de Brasil ha bajado en demasía durante el interinato de Fernando Diniz y tras la salida del ex Fluminense. Dorival Júnior tomó las riendas, pero todavía no ha logrado recomponer el camino. Quedaron eliminados en cuartos de final de la Copa América con apenas un partido ganado y tres empates, y en Eliminatorias ganaron uno y perdieron otro compromiso.

Pese al triunfo conseguido ante Ecuador en Curitiba, fue una victoria gris sin mucho fútbol ni ideas en busca de aumentar la ventaja conseguida. Con Paraguay, cayeron por la mínima diferencia. Toda esta situación tiene tambaleando el futuro de Dorival Júnior que ya tendría ultimátum.

Ednaldo Rodrigues, presidente de la CBF ratificó a Dorival Júnior como el director técnico afirmando que el proceso ha sido corto y que, como todo cambio, deben llevarlo con calma esperando que los resultados mejoren en el futuro. Sin embargo, y aunque le tienen confianza, si no gana ante Chile de visita, ni contra Perú de local, podrán cesarlo.

Vinícius Júnior fue muy crítico frente al momento que vive Brasil y hasta comparó al balompié sudamericano con el europeo, afirmando que hay que adaptarse a jugar como en Europa y ser más rápidos.

DECLARACIONES POLÉMICAS DE VINÍCIUS JÚNIOR

En primer lugar, el brasileño del Real Madrid afirmó que, “conozco mi potencial y lo que puedo hacer por la selección. Ha sido un proceso difícil, y cuando no llega la confianza, tampoco llegan los goles. Estoy enfocado en hacer lo mejor para mi país y ayudar en todo lo que pueda”.

Su nivel ha estado bajando demasiado no solo en Brasil, sino en el Real Madrid, y a un candidato al Balón de Oro le exigen mucho. El ex Flamengo manifestó que no es tan sencillo como la gente cree, “no siempre voy a marcar goles, no es tan fácil como parece. Pero a medida que recupere la confianza, podré dar más tranquilidad a los demás”.

Así como cuando Kylian Mbappé tiró pullas a Sudamérica sentenciando que hay una ventaja en Europa, “siempre jugamos entre nosotros y tenemos partidos de alto nivel, como por ejemplo la Liga de Naciones”. Justificó su respuesta añadiendo que, “cuando llegamos a la Copa del Mundo, estamos preparados. Brasil y Argentina no tienen ese nivel, en Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa, por eso en las últimas copas del mundo, si miras, siempre son los europeos los que ganan”.

Vinícius Júnior hizo recordar al francés en, tal vez, un momento en donde no pensó con calma y dijo lo primero que tenía en la cabeza, “los partidos en Europa son más rápidos que aquí. Tenemos que adaptarnos para jugar de la mejor manera y ganar partidos”. Estas palabras abrieron la polémica y ‘Vini’ pidió disculpas, “quiero pedir perdón a la afición, sé que es un momento complicado, pero solo queremos evolucionar”.