Wilmar Barrios y el trabajo de Reinaldo Rueda: "Nos aportó amor propio"

Wilmar Barrios es uno de los hombres con mayor experiencia en esta Selección Colombia. El mediocampista ya cuenta con minutos importantes para ser pieza frecuente del combinado nacional. No obstante, todavía no sabe si será titular o no ante la 'Albiceleste'.

Puede ver: Davinson Sánchez: la obligación de ganarle a Argentina y cómo frenar a Messi

De cara a este encuentro, el exjugador de Boca Juniors opinó que será complicado enfrentar a Lionel Messi, pero los jugadores colombianos tienen con qué hacerlo y poner en dificultades a los argentinos.

"Es un equipo que viene muy bien, conocemos cartas importantes y lo que nos puede plantear en nuestra casa, además de la calidad y condiciones de los jugadores que tiene en su plantel. El juego de ellos parte con los volantes, debemos tener precaución, estar concentrados para cortar el circuito del mediocampo y atacar los espacios que dejan para hacerles daño", indicó Barrios.

Por otro lado, tras la llegada de Reinaldo Rueda se notó otra actitud contra Perú en la victoria 3-0 en Lima, Barrios resaltó el liderazgo del timonel colombiano. "Desde que llegó nos habló de amor propio, sentido de pertenencia y de jugar a más del 100%, nos ha dado confianza para expresar nuestro mejor fútbol y poderlo aportar a la selección", puntualizó.

Respecto a si es inicialista o no, Wilmar Barrios dijo que lo más importante es el bienestar del equipo por encima de las individualidades.

Lea también: Positivo para covid: Argentina pierde a figura para el duelo ante Colombia

"El profesor sabe mover muy bien sus fichas, todos estamos para dar el 100% que requiere de nosotros, lo más importante es la selección. Estoy contento por el resultado que se consiguió en Perú y cada uno de nosotros se está preparando, sabemos que es difícil e intentaremos sacar adelante el partido", concluyó.