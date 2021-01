Yerry Mina se destapa: habla de Reinaldo Rueda, James y la interna de la Selección

Yerry Mina habló con 'Directv Sports' sobre varios temas entorno a la Selección Colombia y lo que será el nuevo proceso bajo la dirección de Reinaldo Rueda. El central del Everton le dio la bienvenida al entrenador y recordó que le marcó un gol cuando jugaba con Santa Fe y el estratega se encontraba en Nacional.

"Respeto mucho a Reinaldo Rueda. Tiempo atrás, cuando jugaba con Santa Fe, creo que le hice un gol (risas)", rememoró Mina, que aprovechó para desmentir los supuestos conflictos en la interna de la Selección que llevaron a las goleadas ante Uruguay (3-0) y Ecuador (6-1).

"La verdad es que no entiendo por qué salieron con estas cosas. El profe Queiroz es un gran entrenador, una gran persona y la verdad es que todos queríamos hacer las cosas bien, pero lastimosamente perdimos dos partidos dejando una cara muy mala. No sé por qué salieron esos rumores. En vez de unir en ese momento al equipo lo que hicieron fue dividirlo, y eso no puede pasar porque somos una gran familia", aseguró Mina.

Sobre James Rodríguez, Yerry Mina resaltó que aprendió a conocerlo muy bien en los ‘Toffees’, ahí se dio cuenta del tipo de persona que es, de la gran profesionalidad que tiene y del liderazgo que demuestra.

"Lo conocía, pero no tanto como ahora. Sé la persona que es y es un gran ser humano. Como profesional es top, y siempre quiere hacer las cosas bien. Yo hablaba con él por los momentos malos que pasaba, y él me decía 'tranquilo, esto va a cambiar. Eres una buena persona, ganador'... Y así fue. Por eso cuando uno de los dos tiene un problema intentamos dárselo a otro para que no nos afecte. Cuando estamos en el terreno de juego hablamos de fútbol, pero fuera intentamos hacerlo de otra cosa. Nuestras familias, ir al gym, sauna. Una cosa es lo que ve la gente de él desde fuera, pero es otra por dentro", explicó.

El central de Guachené espera mejorar su nivel para aportarle el mejor fútbol posible al Everton y pelear el campeonato inglés. Esto, sin duda, le ayudará a poder dar lo mejor de sí en la 'Tricolor' en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022.