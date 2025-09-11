Yerry Mina ganó su lugar en el Mundial: el dato que lo confirma

Aunque se reportó con un golazo para empatar el partido definitivo ante Venezuela, los críticos se hacen cada vez más presentes con Yerry Mina que no gozó de las mejores Eliminatorias Sudamericanas junto con la Selección Colombia. Se le vio dudando mucho en el sector defensivo y el segundo gol venezolano lo dejó retratado por la floja marca en el centro que dejó a Josef Martínez como goleador.

Titular con el voto de confianza de Néstor Lorenzo, Yerry Mina estuvo incómodo en la zaga defensiva en donde tuvo que controlar a Salomón Rondón y a Josef Martínez que no se lo pusieron fácil. Sin duda alguna, Lorenzo deberá tomar conclusiones a partir de este momento para lo que se avecina pensando en el Mundial.

El central de Guachené, Cauca siempre ha estado en las convocatorias de Néstor Lorenzo sin importar el nivel que tenga en Italia o las impresiones que deja en la Selección Colombia. Las cosas podrían cambiar para afrontar la Copa del Mundo, pero, pese a las críticas, Yerry Mina demostró ser el mejor defensor en toda la Eliminatoria.

LA DISTINCIÓN QUE HACE A YERRY MINA EL MEJOR CENTRAL DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

Sin duda alguna, no parece estar en su mejor nivel a comparación de otras ocasiones o convocatorias. No obstante, respondió con creces a la titularidad y aumentó una estadística que lo hace sobresalir frente a Gabriel Magalhaes de Brasil y Joel Ordóñez de Ecuador.

Y es que, de acuerdo con información de FutbolScan, el defensor central del Cagliari supera con gran diferencia a sus rivales como el zaguero con mejor éxito de duelos aéreos ganados en toda la Eliminatoria Sudamericana. El de Guachené, Cauca lidera el escalafón con un 84% de éxito. Le siguen Gabriel Magalhaes con un 76% y Joel Ordóñez con el 73%.

Les ganó a jugadores como Dávinson Sánchez o Jhon Janer Lucumí que tuvieron más titularidades a lo largo de la Eliminatoria. Yerry Mina alcanzó a disputar ocho partidos de los 18 de las clasificatorias y en varios encuentros ni siquiera jugó la totalidad del encuentro o una cifra considerable.

Las críticas no se han hecho esperar con las presentaciones de Yerry Mina en la Selección Colombia, pero esto demuestra la importancia, gústele a quien le guste, que tiene el defensor caucano en el combinado nacional. Es el central más alto del seleccionado, Néstor Lorenzo lo tiene en cuenta por este tema diferencial y ha respondido con duelos ganados y con goles.

YERRY MINA: EL ARMA DE COLOMBIA PARA EL MUNDIAL

Todo parece indicar que en el Mundial no habría cambios en la zaga central titular. Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez serán los titulares seguramente con respecto a lo que se ha visto. Habrá que esperar cómo llegará Yerson Mosquera que apenas está regresando al Wolverhampton. Pero Yerry Mina tendría su lugar asegurado para el 2026 gracias a este tema estadístico que lo avala como uno de los referentes.

El juego aéreo podría ser determinante a lo largo del Mundial, especialmente para una selección que en las Eliminatorias les ganó a equipos que se basan por la altura de sus jugadores y por ganar desde arriba como Paraguay o Uruguay. Fueron siete goles ganando por lo alto con Yerry Mina como protagonista.

A Néstor Lorenzo siempre le ha gustado tener referentes en el juego aéreo. Por esta razón, Yerry Mina tendría asegurada su convocatoria si se basa en ese tema de ganar por arriba. Un jugador con un 84% de éxito, y teniendo en cuenta que no disputó la totalidad de los 18 partidos será vital para el Mundial.