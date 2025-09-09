Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 19:14
Yerry Mina vuelve al gol con Colombia: cabezazo y empata en Maturín
La Selección Colombia obtuvo un empate momentáneo en Maturin con un certero cabezazo de Yerry Mina.
Inició la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas y todas las miradas estaban puestas en el compromiso que se llevaría a cabo en el Estadio Monumental de Maturin, en donde los protagonistas serían la Selección de Venezuela, la cual auspicia como local, y la Selección de Colombia.
La 'vinotinto' saltó al terreno de juego con la obligación y la ilusión de vencer al equipo comandado por Néstor Lorenzo, objetivo que alcanzaron a tan solo dos minutos de haber iniciado el compromiso gracias a una anotación de Telasco Segovia. Sin embargo la emoción no les duró mucho, ya que Yerry Mina se vistió de goleador y puso el 1-1 parcial en el marcador.
Le puede interesar: Selección Colombia: Lorenzo excluyó a tres jugadores contra Venezuela
Yerry Mina ilusionó con cabezazo y gol a la Selección Colombia
La Selección de Venezuela saltó al terreno de juego de Maturín con la idea de juego y objetivos claros, entre los cuales irse arriba en el marcador de manera temprana se hizo realidad, ya que sobre los dos minutos de iniciado el compromiso Segovia logró abrir el marcador.
Sin embargo, sobre el minuto 10 la 'tricolor' logró apagar momentáneamente la emoción venezolana gracias a Yerry Minal, quien logró anotar de cabeza gracias a un cobro de tiro de esquina ejecutado por James Rodríguez.
Venezuela está haciendo la tarea en casa y Josef Martínez volvió a poner arriba a su equipo sobre el minuto 12 tras un gesto de inseguridad de Kevin Mier que le permitió robarse la pelota para poner el 2-1.
En otras noticias: LA VERDAD DE LA SANCIÓN DE LAS TARJETAS PARA EL MUNDIAL 2026
Últimos 3 partidos entre Colombia vs Venezuela en eliminatoria
-
29 de marzo de 2022 – Venezuela 0-1 Colombia
Colombia ganó con un penal convertido por James Rodríguez en el minuto 45+4', en Puerto Ordaz.
-
9 de octubre de 2020 – Colombia 3-0 Venezuela
Goleada en Barranquilla: Duván Zapata, más un doblete de Luis Muriel, marcaron la diferencia.
-
1 de septiembre de 2016 – Colombia 2-0 Venezuela
Partido disputado en Barranquilla durante las Eliminatorias a Rusia 2018.
Fuente
Antena 2