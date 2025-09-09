Yerry Mina vuelve al gol con Colombia: cabezazo y empata en Maturín

Inició la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas y todas las miradas estaban puestas en el compromiso que se llevaría a cabo en el Estadio Monumental de Maturin, en donde los protagonistas serían la Selección de Venezuela, la cual auspicia como local, y la Selección de Colombia.

La 'vinotinto' saltó al terreno de juego con la obligación y la ilusión de vencer al equipo comandado por Néstor Lorenzo, objetivo que alcanzaron a tan solo dos minutos de haber iniciado el compromiso gracias a una anotación de Telasco Segovia. Sin embargo la emoción no les duró mucho, ya que Yerry Mina se vistió de goleador y puso el 1-1 parcial en el marcador.