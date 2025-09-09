Cargando contenido

Yerry Mina vuelve a anotar gol con la Selección Colombia
Yerry Mina vuelve a anotar gol con la Selección Colombia
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 19:14

Yerry Mina vuelve al gol con Colombia: cabezazo y empata en Maturín

La Selección Colombia obtuvo un empate momentáneo en Maturin con un certero cabezazo de Yerry Mina.

Inició la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas y todas las miradas estaban puestas en el compromiso que se llevaría a cabo en el Estadio Monumental de Maturin, en donde los protagonistas serían la Selección de Venezuela, la cual auspicia como local, y la Selección de Colombia. 

La 'vinotinto' saltó al terreno de juego con la obligación y la ilusión de vencer al equipo comandado por Néstor Lorenzo, objetivo que alcanzaron a tan solo dos minutos de haber iniciado el compromiso gracias a una anotación de Telasco Segovia. Sin embargo la emoción no les duró mucho, ya que Yerry Mina se vistió de goleador y puso el 1-1 parcial en el marcador. 

Le puede interesar: Selección Colombia: Lorenzo excluyó a tres jugadores contra Venezuela

Yerry Mina ilusionó con cabezazo y gol a la Selección Colombia

La Selección de Venezuela saltó al terreno de juego de Maturín con la idea de juego y objetivos claros, entre los cuales irse arriba en el marcador de manera temprana se hizo realidad, ya que sobre los dos minutos de iniciado el compromiso Segovia logró abrir el marcador

Sin embargo, sobre el minuto 10 la 'tricolor' logró apagar momentáneamente la emoción venezolana gracias a Yerry Minal, quien logró anotar de cabeza gracias a un cobro de tiro de esquina ejecutado por James Rodríguez. 

Venezuela está haciendo la tarea en casa y Josef Martínez volvió a poner arriba a su equipo sobre el minuto 12 tras un gesto de inseguridad de Kevin Mier que le permitió robarse la pelota para poner el 2-1. 

Lea también
Image
Selección Colombia jugará con seis cambios ante Venezuela

Lorenzo le da una ayuda a Venezuela: confirmó 6 cambios en Colombia

Ver más
En otras noticias: LA VERDAD DE LA SANCIÓN DE LAS TARJETAS PARA EL MUNDIAL 2026

Últimos 3 partidos entre Colombia vs Venezuela en eliminatoria

  1. 29 de marzo de 2022 – Venezuela 0-1 Colombia
    Colombia ganó con un penal convertido por James Rodríguez en el minuto 45+4', en Puerto Ordaz.

  2. 9 de octubre de 2020 – Colombia 3-0 Venezuela
    Goleada en Barranquilla: Duván Zapata, más un doblete de Luis Muriel, marcaron la diferencia. 

  3. 1 de septiembre de 2016 – Colombia 2-0 Venezuela
    Partido disputado en Barranquilla durante las Eliminatorias a Rusia 2018.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Yerry Mina

Yerry Mina

Imagen

Selección de Venezuela

Imagen

Eliminatoria

Cargando más contenidos

Fin del contenido