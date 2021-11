"Yo no creo que la solución sea James": Pinto volvió a ser implacable con críticas al '10'

Jorge Luis Pinto volvió a ser crítico con el nivel actual de James Rodríguez. El entrenador consideró que el mediocampista ofensivo no es la solución para los problemas que tiene actualmente la selección Colombia en las eliminatorias al mundial de Qatar 2022.

Pinto fue enfático al señalar que James no está al 50% de su rendimiento y que ello, en parte, se debe a que juega en una liga como la de Qatar, donde el nivel de exigencia no es el más alto.

“Todos esperamos mucho. Ojalá que la ida a Catar le aporte, pero para mí lo tenemos al 50% de su producción. Ojalá levante su nivel porque yo no creo que la solución sea James. Tiene un año para prepararse y poder entregarlo todo. Catar no es lo ideal pero entre nada, algo es bueno. Se juega un poco relajado y hay buen descanso y eso no le favorece a James”, dijo en un programa de ESPN.

Vale anotar que además de James Rodríguez, Jorge Luis Pinto también se refirió a Davidson Sánchez, un futbolista que no lo convence y que por el cual habría que mirar alternativas para próximas convocatorias de la selección Colombia.

“Yo miraría otras cosas, sinceramente lo digo. Con el respeto por Davidson Sánchez, muchacho que aporta entrega y temperamento, miraría otras alternativas dentro de la búsqueda de un fútbol mejor jugado, más posicionado y mejor manejado en cuanto al aspecto del espacio”, aseguró acerca del defensor central del Tottenham de Inglaterra.

Luego de dirigir a la selección de Emiratos Árabes Unidos, Jorge Luis Pinto regresó a Colombia y desde entonces ha sonado para varios equipos y selecciones. Sin embargo, ninguna negociación se ha concretado hasta el momento.