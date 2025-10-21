Elogios para jugador colombiano en Brasil: "Tiene un futuro prometedor"

El colombiano gana confianza en Brasil

Con la reciente victoria 2-0 ante Fluminense, el extremo llegó a 10 partidos disputados, 3 como titular, con Vasco da Gama, sumando tres asistencias y varias actuaciones destacadas. Su aporte ofensivo ha sido clave para el equipo, y su rendimiento ya genera elogios por parte del cuerpo técnico.

“Creo que, aunque no marcó, ha destacado individualmente en algunos partidos. Contra Fortaleza fue la figura destacada, tuvo una buena actuación contra Corinthians y fue decisivo frente a Vitória. Es joven y tiene un futuro prometedor”, aseguró Diniz tras el último compromiso.

El entrenador brasileño considera que Gómez atraviesa un proceso de maduración importante, que le está permitiendo adaptarse al ritmo del fútbol brasileño y recuperar la confianza que había perdido en su paso por Europa.