Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 14:58
Elogios para jugador colombiano en Brasil: "Tiene un futuro prometedor"
Técnico brasileño se rinde en elogios ante un jugador colombiano.
Carlos Andrés Gómez empieza a consolidarse en Brasil. El colombiano, que no logró continuidad en el Rennes de Francia, atraviesa un gran momento en Vasco da Gama, donde ha encontrado confianza, minutos y respaldo de Fernando Diniz, un técnico que entiende el proceso de adaptación que viven los jugadores jóvenes en el exterior.
El colombiano gana confianza en Brasil
Con la reciente victoria 2-0 ante Fluminense, el extremo llegó a 10 partidos disputados, 3 como titular, con Vasco da Gama, sumando tres asistencias y varias actuaciones destacadas. Su aporte ofensivo ha sido clave para el equipo, y su rendimiento ya genera elogios por parte del cuerpo técnico.
“Creo que, aunque no marcó, ha destacado individualmente en algunos partidos. Contra Fortaleza fue la figura destacada, tuvo una buena actuación contra Corinthians y fue decisivo frente a Vitória. Es joven y tiene un futuro prometedor”, aseguró Diniz tras el último compromiso.
El entrenador brasileño considera que Gómez atraviesa un proceso de maduración importante, que le está permitiendo adaptarse al ritmo del fútbol brasileño y recuperar la confianza que había perdido en su paso por Europa.
DINIZ, PACIENCIA Y DESARROLLO PARA LOS JÓVENES
Fernando Diniz explicó que muchos futbolistas jóvenes que dan el salto a Europa tienden a frustrarse cuando no consiguen protagonismo de inmediato, algo que también le pasó a Gómez durante su etapa en Francia.
“Encontrará su lugar en Vasco, tiene mucho que aportar. Los jugadores que se van jóvenes y aún no se han consolidado tienden a frustrarse un poco si no tienen la paciencia necesaria. En Europa, el trato es más frío y las cosas deben resolverse rápidamente”, afirmó el técnico de 51 años.
Diniz ha sido claro en su idea, darle confianza al colombiano para que evolucione en el campo y crezca como profesional, por ahora, el resultado es evidente. Carlos Andrés Gómez vive su mejor momento desde que salió de Millonarios, y en Vasco parece haber encontrado el lugar ideal para relanzar su carrera y demostrar todo su potencial.
Fuente
Antena 2