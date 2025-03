Todo parece demasiado incierto en el Emelec de Guayaquil. La salida de Leonel Álvarez antes de que empezara la temporada dejó al borde del abismo al club que no ha podido encontrar el camino para salir del bache futbolístico y de los temas administrativos por la falta de economía que tienen y que les ha hecho sufrir varias sanciones por parte de la FIFA como la imposibilidad de fichar en tres mercados.

Además, esos pagos que tienen pendientes también sentenciaron la suerte en el anterior torneo, dado que, tuvieron que arrancar la LigaPro Ecuabet 2024 con una resta de tres puntos que finalmente los dejaron en el fondo de la tabla con apenas nueve unidades. El descenso puede ser una realidad si no levantan cabeza.

Y es que, con Jorge Célico, que era el salvador, las cosas no han mejorado en lo absoluto. El entrenador argentino ha dirigido cuatro partidos en este arranque liguero y apenas suman una unidad producto de un empate. De resto, han caído en los demás compromisos, demostrando las urgencias que tienen.

En ese orden de ideas, la llegada de Jorge Guzmán a la presidencia llegó con varias novedades, y una de ellas es mostrarle a Jorge Célico la puerta de afuera si no le ganan a Liga de Quito en la próxima fecha de la LigaPro Ecuabet. Si no sacan los tres puntos, tienen listo a su sucesor.

EL CAMPEÓN CON LIGA DE QUITO Y SUBCAMPEÓN DE LIBERTADORES QUE DIRIGIRÍA A EMELEC

Para ganarle a estas urgencias, principalmente para no caer en el descenso, Emelec tiene casi definido a su nuevo director técnico que reemplazará a Jorge Célico. Se trata nada más ni nada menos que de un viejo conocido de la liga de Ecuador por sus procesos con Independiente del Valle y Liga de Quito. Pablo Repetto sería el elegido.

El uruguayo está libre desde que dejó las riendas de Atlético Nacional el 27 de agosto de 2024 en medio de la competencia colombiana. Pablo Repetto cuenta con gran experiencia en el balompié ecuatoriano con Independiente del Valle siendo subcampeón de la Copa Libertadores en 2016 y campeón de la Liga de Ecuador con Liga de Quito.

De acuerdo con el medio El Futbolero de Ecuador, Pablo Repetto, que está libre desde hace seis meses, sería el nuevo entrenador de Emelec. El uruguayo ya habría viajado a Guayaquil para estar al tanto de lo que suceda con Jorge Célico después del duro partido contra Liga de Quito.

Pablo Repetto ya ha demostrado su interés de dirigir al Emelec, pues lo hizo hace cuatro años cuando estaba con la Liga de Quito, “no (dirigiría BSC), con todo respeto a lo que es Barcelona y no en forma despectiva. Que quede claro, no. Y valorar lo que ha hecho Barcelona, Emelec no tengo problema, algún día, pero Barcelona no. Tampoco me puedo cerrar la puerta a todo".