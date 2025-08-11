Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 13:15
Emelec Vs Deportivo Cuenca EN VIVO HOY 11 de agosto: hora y cómo VER
Emelec y Cuenca cierran la fecha 24 de la Liga Pro de Ecuador.
Emelec recibe este lunes 11 de agosto en el Estadio George Capwell a Deportivo Cuenca en partido que cerrará la fecha 24 de la Liga Pro de Ecuador.
El conjunto eléctrico afrontará el compromiso ubicado en la novena posición con 31 puntos y con el objetivo de conseguir su novena victoria en el certamen.
Por otro lado, Deportivo Cuenca, que aspira a meterse en la fase definitiva del campeonato, está en la octava casilla de la Liga Pro con 35 unidades, después de registrar 10 celebraciones, cinco empates y ocho derrotas.
¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐄𝐋 𝐂𝐋𝐔𝐁 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓 𝐄𝐌𝐄𝐋𝐄𝐂! ⚡🫶🏻— Club Sport Emelec (@CSEmelec) August 11, 2025
🏆 #LigaEcuabetConectadaPorXtrim
🆚 Deportivo Cuenca
🏟️ Estadio George Capwell Banco del Austro
⌚ 16:00#MasUnidosQueNunca #VamosEmelec #VamosBombillo ⚡ pic.twitter.com/RjuKyWfxKA
Emelec Vs Deportivo Cuenca EN VIVO: hora y cómo VER
El partido entre Emelec contra Deportivo Cuenca por la fecha 24 de la Liga Pro de Ecuador se disputa este lunes 11 de agosto a partir de las 16:00, horario local.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por el Canal del Fútbol y Teleamazonas.
Fuente
Antena 2