Emelec Vs Deportivo Cuenca EN VIVO HOY 11 de agosto: hora y cómo VER

Emelec recibe este lunes 11 de agosto en el Estadio George Capwell a Deportivo Cuenca en partido que cerrará la fecha 24 de la Liga Pro de Ecuador.

El conjunto eléctrico afrontará el compromiso ubicado en la novena posición con 31 puntos y con el objetivo de conseguir su novena victoria en el certamen.

Por otro lado, Deportivo Cuenca, que aspira a meterse en la fase definitiva del campeonato, está en la octava casilla de la Liga Pro con 35 unidades, después de registrar 10 celebraciones, cinco empates y ocho derrotas.