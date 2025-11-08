Emisarios de Portugal y Bélgica siguen a la nueva joya del FPC

El delantero Mauricio González, de 21 años, será seguido de cerca por observadores internacionales durante los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El jugador, que pertenece al Deportes Tolima, ha despertado el interés de equipos europeos que buscan incorporar talento joven proveniente del campeonato local.

Según se conoció, emisarios de un club de Portugal y otro de Bélgica viajarán al país para observar de manera presencial el rendimiento del atacante en los próximos compromisos del equipo ibaguereño. La decisión de desplazarse a Colombia se debe a la dificultad para hacer seguimiento del jugador mediante la plataforma Wyscout, herramienta utilizada por ojeadores para analizar el desempeño de futbolistas en diferentes ligas.

Vea también: Tolima ganó y acabó la ilusión de Llaneros de clasificar a las finales

El periodista Julián Capera informó que los dos clubes europeos mantienen especial interés en el seguimiento directo del jugador y que su presencia en los cuadrangulares será determinante para definir posibles pasos hacia una negociación. Los observadores llegarán al país con el objetivo de valorar no solo su aporte goleador, sino también su comportamiento táctico y capacidad de adaptación a distintos escenarios competitivos.