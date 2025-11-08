Actualizado:
Sáb, 08/11/2025 - 14:59
Emisarios de Portugal y Bélgica siguen a la nueva joya del FPC
Se dio a conocer el nombre del jugador que quieren en Europa.
El delantero Mauricio González, de 21 años, será seguido de cerca por observadores internacionales durante los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El jugador, que pertenece al Deportes Tolima, ha despertado el interés de equipos europeos que buscan incorporar talento joven proveniente del campeonato local.
Según se conoció, emisarios de un club de Portugal y otro de Bélgica viajarán al país para observar de manera presencial el rendimiento del atacante en los próximos compromisos del equipo ibaguereño. La decisión de desplazarse a Colombia se debe a la dificultad para hacer seguimiento del jugador mediante la plataforma Wyscout, herramienta utilizada por ojeadores para analizar el desempeño de futbolistas en diferentes ligas.
El periodista Julián Capera informó que los dos clubes europeos mantienen especial interés en el seguimiento directo del jugador y que su presencia en los cuadrangulares será determinante para definir posibles pasos hacia una negociación. Los observadores llegarán al país con el objetivo de valorar no solo su aporte goleador, sino también su comportamiento táctico y capacidad de adaptación a distintos escenarios competitivos.
El Deportes Tolima, por su parte, busca asegurar un lugar en la fase definitiva del campeonato colombiano y confía en que sus jugadores más jóvenes puedan proyectarse hacia el exterior. En los últimos años, el club ha mantenido una política de promoción de futbolistas formados en su cantera o incorporados a temprana edad con proyección internacional.
El seguimiento de jugadores colombianos por parte de clubes europeos continúa siendo una práctica recurrente, y el caso de González se suma a la lista de futbolistas jóvenes observados desde ligas del Viejo Continente.
