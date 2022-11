Para nadie es un secreto que Catalina Usme es una de las jugadoras colombianas con más experiencia y a su lado, está el hombre que le ayudó por muchos años a formarse como profesional y a compartir victorias importantes en la historia del América de Cali, se trata de su hermano Andrés Usme.

En las últimas horas, se dio a conocer que tras los buenos resultados con las 'Escarlatas', el entrenador firmó contrato por los próximos tres años con la Selección femenina de Ecuador, en los que se espera pueda destacar tanto como los hizo con el América, equipo al que llevo a una final de Copa Libertadores y les aportó para ganar dos títulos de liga.

Como era de esperarse, su hermana Catalina publicó un sentido mensaje en el que resaltó toda la trayectoria de su hermano dentro del fútbol jugado por mujeres: "Tantos abrazos, tanta felicidad, títulos juntos, llanto, tristeza, noches en vela, charlas interminables de fútbol, café por montones, críticas constructivas que sin duda nos hicieron mejores. Solo le puedo agradecer a Dios por permitirme vivir a tu lado momentos tan mágicos, redescubrir nuestro rol de hermanos en medio de nuestro trabajo, simplemente gracias por estar a mi lado y ser mi motivación y mi inspiración en momentos de crisis".

"Aunque me siento como haciendo un duelo porque se va no solo mi entrenador, se va de mi lado mi otra mitad, pero siento un infinito orgullo no solo por el entrenador en el que te has convertido, has logrado tu mejor versión como ser humano y eso siempre te va a hacer diferente y exitoso. Disfruta esta nueva etapa, vívela intensamente, gana que estás preparado para eso. Acá estaremos eternamente para amarnos y apoyarnos. Celebraré cada uno de tus triunfos" continúo diciendo.

Y finalizó recalcando que esperaba que "la vida nos permita de alguna forma volvernos a juntar. Te amo con mi alma herma".

Aunque Andrés Usme resalto su importancia de seguir haciendo un buen proceso con este club del Valle, parece que esta oportunidad representa un momento histórico de su carrera, por lo que decidió asumir el reto.