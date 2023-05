Empezó la poda en el Real Madrid: el primer 'intocable' que se va al terminar la temporada

Esta cerca de iniciar el mercado de fichajes de verano y mientras eso pasa, parece que los jugadores y los equipos hacen planes desde ya para definir lo que pasará para la temporada 2023-24.

Ese parece ser el caso de un jugador del Real Madrid, que no continuará en el club y todo apunta a que ya tiene varias ofertas sobre la mesa para cambiar de equipo apenas pueda terminar la temporada.

Se trata de Marco Asensio, que, según Relevo, no quedó feliz con las propuestas de renovación de contrato y por eso decidió rechazar para salir como agente libre y así poder firmar con algún equipo en las próximas semanas.

Dicho medio español también dio a conocer que su decisión de no continuar es por un tema netamente deportivo, pues todo apunta a que Asensio no es feliz con la importancia que le da Carlo Ancelotti en el campo, ya que siempre está como suplente y no es tenido en cuenta para los compromisos más importantes.

Asimismo, se pudo conocer que en total el Real le hizo dos ofertas de renovación, donde él podía escoger los años por los que quería firmar y se hablaba de un aumento de salario, pero parece que eso no convenció del todo a Asensio, quien solo está pidiendo más minutos.

Así las cosas, Marco será el primer jugador de los 'intocables' que no continuará vestido de 'Merengue', un hecho que podrá ser fundamental para la estrategia que quiera aplicar Carlo Ancelotti para la siguiente temporada.