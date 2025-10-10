Empieza la preparación para el Mundial: Así le fue a los sudamericanos

Tres partidos ninguna derrota

Tres de los 6 clasificados ya empezaron su preparación para el próximo mundial, en la mañana del 10 de octubre disputaron su primer partido amistoso y los resultados fueron muy favorables para el futbol sudamericano. Si bien los dos ganadores en papel eran muy superiores a sus rivales supieron hacerlo con contundencia, sobre todo Brasil, el empate en cambio fue contra una selección que viene creciendo en los últimos años y busca ser la sorpresa de la próxima copa del mundo.

Brasil se impuso 5-0 sobre Corea del Sur

El equipo que ahora dirige Carlo Ancelotti dio una "masterclass" de futbol en su amistoso frente al país asiático, con dos goles de Rodrygo, dos de Estevao y uno de Vinicius la verdeamarela consiguió una importante victoria que le llena de confianza después de lo que fueron las eliminatorias, las más complicadas en la historia de Brasil y en la que menos puntos hizo. El equipo hoy se vio fluido, con muy buen juego y muy efectivo de cara al arco, todavía esperando la recuperación de Neymar, el conjunto brasileño está recuperando las formas.

Paraguay no pasó del empate con Japón, 2-2

El equipo de Alfaro llega como la sorpresa de las eliminatorias sudamericanas, una selección que encontró el rumbo y se ha mostrado muy fuerte desde entonces, terminó sexta pero con los mismos puntos que el quinto, cuarto y tercero y a uno del segundo. En esta ocasión se midió ante la potencia asiática, Japón, que ha mostrado ser un rival realmente complicado, con un juego muy ordenado y rápido, sin embargo, la selección paraguaya supo imponerse en el juego y estuvo arriba en el marcador en dos ocasiones, pero en el 90+4 un error del arquero le dio al equipo nipón el empate final.

Uruguay la menos vistosa, 1-0 sobre República Dominicana

El equipo uruguayo que vive un proceso incierto entre cambio de generaciones se impuso 1-0 sobre la pobre selección centroamericana, un resultado que si bien es favorable deja mucho que pensar con el futuro de la celeste ya que se esperaba un partido con muchos goles y mucho más dominio por parte de los sudamericano. Igualmente cabe aclarar que la convocatoria fue muy local y muchas de las figuras por no decir la mayoría no están presentes. Destacar la titularidad de Cristopher Fiermarín arquero del Deportes Tolima quien jugó los 90 minutos y dejó su arco en cero.