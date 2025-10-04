En Barcelona no tienen claro cuándo volverá Lamine Yamal

En cualquier caso, el técnico germano ha negado que Lamine Yamal jugara el último partido de la Liga de Campeones lesionado. "Se sintió bien. Si hubiéramos tenido dudas, no hubiera jugado contra el PSG", ha asegurado.

Dosificar más a Lamine Yamal

Sin embargo, ha advertido que, tras hablar con él, ha decidido dosificarle más cuando vuelva a reaparecer. "Es mi responsabilidad darle la carga de minutos adecuada cuando vuelva y lo haremos en función de lo que veamos en el terreno de juego".

"Cuando los jugadores no se sienten bien, se suelen centrar en sus puntos fuertes y Lamine con el balón es increíble, pero también lo necesitamos sin balón. Y si no puede hacer todo lo que tiene que hacer en el terreno de juego por no estar al cien por ciento, tendrá que jugar menos minutos", ha señalado.

Porque su obligación es "proteger al jugador", Flick ha dicho que no se ha arrepentido de haber acusado al seleccionador de España, Luis de la Fuente de no cuidar a Lamine Yamal, una polémica que considera "agua pasada" y a la que no ha querido darle más importancia.

"Estas cosas ocurren en el mundo del fútbol. Yo lo he vivido desde el otro lado (como seleccionador de Alemania). Los grandes jugadores defienden los colores de su selección y hay que protegerlos, pero no solo sus clubes, también desde las federaciones; debemos ir todos juntos", ha comentado.