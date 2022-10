Definitivamente, Linda Caicedo se ha convertido en una jugadora que ha llamado la atención del fútbol femenino en el mundo entero.

Su clase, su categoría y su temple para encarar los partidos con la selección Colombia, la han llevado a que esté en boca de todos, principalmente por el logro de haber alcanzado la final del mundial sub 17.

Sobre la jugadora colombiana, habló Lluís Cortés, técnico del Barcelona que ganó el triplete en la temporada 2020-2021 y que no escondió su admiración por una jugadora que ha integrado las categorías de mayores, sub 20 y sub 17.

“Linda es una jugadora total, está jugando como segunda delantera en la formación de Colombia, pero es alguien que se adaptaría a la posición de extremo o volante. Tiene muy buenas cualidades defensivas”, dijo Cortés en entrevista con el diario As.

“Todo esto va de la mano con un talento brutal, patea con las dos piernas, tiene un gran regate y buen cambio de ritmo. El talento es difícil de adquirirlo o de mejorarlo con el paso de los años, pero Linda tiene eso para ser una estrella o una jugadora top en el fútbol femenino. Los que estamos en el fútbol femenino hace mucho conocemos a Linda, pero es cierto que en este campeonato está destacando mucho más que otros torneos”.

Del mismo modo, Cortés señaló que Caicedo es una jugadora que se podría adaptar al estilo de juego del FC Barcelona, si este se llega a interesar por la futbolista cafetera.

“Al final es una jugadora que se podría adaptar en diferentes posiciones, pero también a diferentes modelos de juego y maneras de jugar, Linda podría encajar en el esquema”, agregó.

Finalmente, Lluis Cortés manifestó que Linda Caicedo tiene condiciones para ser en algún momento una aspirante a ganar el trofeo del Balón de Oro, pero advirtió que, por la juventud de la delantera, se debe llevar con calma su proceso de formación.

“Linda tiene madera para llegar a ser Balón de Oro, pero antes tiene que ser capaz de tomar las decisiones adecuadas, tiene 17 años y es muy joven. Tiene cierta repercusión, pero hay que cuidarla, no explotarla a nivel competitivo. Hay que respetarle todo eso”.