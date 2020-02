En Chile aseguran que Reinaldo Rueda escucha ofertas y podría dejar la selección

El director técnico colombiano Reinaldo Rueda podría dar un drástico cambio a su carrera deportiva, ya que habría decidido escuchar ofertas del fútbol de Europa para dejar de ser el entrenador de la selección de Chile.

Según información que reveló el medio chileno 'La Cuarta', el estratega no está cómodo con la situación social que vive dicho país, la cual ha afectado considerablemente la actividad futbolística y en especial su plan de trabajo al frente de 'La Roja'.

Hace algunos meses, Rueda ya había manifestado su inconformismo ante la cancelación de dos partidos amistosos con Bolivia y Perú. Adicionalmente, la inestabilidad del campeonato local y la imposibilidad de desarrollar su trabajo con tranquilidad lo impulsaron a decirle a su representante Ramy Abbas que su salida de Chile podría ser una opción.

"Lo que ha pasado en los últimos meses en Chile ha alterado el programa que tenía el entrenador colombiano. Encima, la posibilidad de que el presidente del ANFP, Sebastián Moreno, no siga en su cargo, ha hecho que Rueda no se sienta cómodo. Asimismo, el hecho de no jugar ante Bolivia y Perú, fue un fuerte golpe para el DT. No ha pensado en renunciar, pero si le llega un ofrecimiento interesante estaría en condiciones de analizar su posible continuidad”, asegura un cercano al técnico para 'La Cuarta'.

La salida del colombiano también estaría relacionada a la no continuidad de Sebastián Moreno como presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en Chile y además al deseo de estrenarse como director técnico en Europa.

La noticia genera preocupación en Chile ya que resta menos de un mes para que den inicio las eliminatorias para el Mundial de Catar en donde La Roja debutará con Uruguay y Colombia.