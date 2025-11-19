Actualizado:
Mié, 19/11/2025 - 08:23
¿En cuál bombo quedará Colombia para el sorteo del Mundial?
La selección Colombia ya conoce en que bombo estará ubicada en el sorteo del Mundial.
La selección Colombia jugó su último partido del 2025 y lo terminó de gran manera, con una contundente victoria 3-0 sobre Australia en un partido que realmente no fue fácil para los dirigidos por Néstor Lorenzo frente a un rival que supo encerrarse atrás y complicar las intenciones colombianas.
Con esta victoria y con la finalización de las eliminatorias a lo largo del mundo, ya se conoce en que bombo estará Colombia en el sorteo del Mundial 2026.
A Colombia no le alcanzó para ser cabeza de grupo
La selección llegaba a este partido con una oportunidad mínima de ser cabeza de grupo y ubicarse en el Bombo 1 del sorteo evitando equipos como España, Francia, Inglaterra y los top 9 del ranking FIFA, a estos nueve se le suman los 3 anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, para dejar así conformados los 12 cabezas de grupo del Mundial que contará con 48 selecciones.
Colombia por su parte, estará ubicada en el Bombo 2, con selecciones como Uruguay, Japón o Ecuador que se alcanzó a meter, un bombo en el que si bien sortearemos un par de rivales realmente complicados nos deja con la posibilidad de enfrentar un rival de primer nivel en la fase de grupos del Mundial.
Cuando es el sorteo del Mundial
El sorteo está programado para hacerse el 5 de diciembre de 2025 en Washington a las 12:00 p.m. hora colombiana , una fecha que prácticamente dará inicio a lo que será el Mundial de 2026, definiendo los 12 grupos y dándole la oportunidad a las selecciones de preparar al menos los primeros tres partidos de la cita orbital.
Recordemos que los equipos que consigan su pase por medio del repechaje no se juzgarán por su ranking FIFA sino que directamente estarán en el Bombo 4, precisamente por esta razón es que el sorteo se hace antes de que se jueguen los repechajes, el intercontinental y el europeo.
Así quedaron los bombos
Bombo 1
España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, México, Canadá
Bombo 2
Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia
Bombo 3
Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí, Sudáfrica
Bombo 4
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repechaje Europa 1, 2, 3 y 4, Repechaje Intercontinental 1 y 2.
Fuente
Antena 2