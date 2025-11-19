¿En cuál bombo quedará Colombia para el sorteo del Mundial?

A Colombia no le alcanzó para ser cabeza de grupo

La selección llegaba a este partido con una oportunidad mínima de ser cabeza de grupo y ubicarse en el Bombo 1 del sorteo evitando equipos como España, Francia, Inglaterra y los top 9 del ranking FIFA, a estos nueve se le suman los 3 anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, para dejar así conformados los 12 cabezas de grupo del Mundial que contará con 48 selecciones.

Colombia por su parte, estará ubicada en el Bombo 2, con selecciones como Uruguay, Japón o Ecuador que se alcanzó a meter, un bombo en el que si bien sortearemos un par de rivales realmente complicados nos deja con la posibilidad de enfrentar un rival de primer nivel en la fase de grupos del Mundial.

Cuando es el sorteo del Mundial

El sorteo está programado para hacerse el 5 de diciembre de 2025 en Washington a las 12:00 p.m. hora colombiana , una fecha que prácticamente dará inicio a lo que será el Mundial de 2026, definiendo los 12 grupos y dándole la oportunidad a las selecciones de preparar al menos los primeros tres partidos de la cita orbital.

Recordemos que los equipos que consigan su pase por medio del repechaje no se juzgarán por su ranking FIFA sino que directamente estarán en el Bombo 4, precisamente por esta razón es que el sorteo se hace antes de que se jueguen los repechajes, el intercontinental y el europeo.