En Escocia esperan a Morelos para que salde una deuda pendiente

El colombiano Alfredo Morelos quien ya lleva tres años en el equipo escocés Rangers, ha tenido buenas temporadas en donde ha anotado 113 goles en 149 partidos, una cifra que lo deja como un delantero al cual deben observar con mucha cautela las defensas contrarias. Por tal razón, el equipo de la ciudad de Glasgow espera que el delantero se encuentre concentrado en partido ante su máximo rival Celtic, ya que, no ha podido anotarle.

Para el referente del conjunto Rangers, el exfutbolista Brian Laudrup, quien ha obtenido cinco ligas con el equipo de Glasgow manifestó que “Alfredo Morelos vs Shane Duffy es uno de los duelos que promete ser material de taquilla. Un enfrentamiento físico llevado al límite. Morelos tiene un largo viaje de regreso de sus obligaciones internacionales con Colombia, pero, si es titular, inevitablemente será el foco de mucha atención”.

Hay que recalcar que Morelos viene de jugar los partidos de la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y es por eso que el técnico, el inglés, Steven Gerrard confía en su delantero, puesto que, en lo que va esta temporada ha jugado ocho encuentros, dejando un saldo de tres goles. Sin embargo, en los tres años que lleva en Rangers, se ha enfrentado en 11 ocasiones en donde ha visto el arco cerrado; una meta que tiene en mente el cafetero.

Finalmente, a Brian Laudrup no le preocupa que Alfredo Morelos no haya convertido, pero cree que debe ser muy molesto para él no poder convertir en el clásico. “Creo que el cuerpo técnico de los Rangers hará todo lo que esté a su alcance para que se concentre en su actuación primero".