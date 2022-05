En España lamentan no haberlo fichado: “Luis Díaz es tres veces más que Joao Felix”

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz brilla cada vez más en el 'Viejo Continente' con sus constantes buenas actuaciones con al camiseta de Liverpool.

A pesar del traspié que sufrió el conjunto 'red' en la fecha 36 de la Premier League al empatar con condición de local con Tottenham, Díaz fue el más destacado al haber anotado el gol de la igualdad e impedir la derrota para continuar con cierta opción de luchar por el título junto a Manchester City.

Por otro lado, en España sigue resonando lo hecho por el colombiano a mitad de semana en la semifinal de vuelta de la UEFA Champions League frente a Villarreal.

El guajiro fue suplente, pero entró al partido en el segundo tiempo y se convirtió en el gran revulsivo de Liverpool para remontar un 0-2 en contra y certificar la clasificación a la final con un sólido 3-2.

Al respecto, varios comunicadores españoles se han mostrado sorprendidos y críticos con Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, ya que no se fijaron en el colombiano para ficharlo en el pasado mercado de invierno.

El más enfático en sus reclamos fue Tomás Guasch, panelista de El Partidazo de COPE, quien le protestó a los gigantes de España por no contratar a Díaz.

“¿A este Luis Díaz, de los nuestros no lo vio nadie, no? Es tres veces Joao Félix. Me extraña que no sonó para ninguno. No estaba muy lejos (Portugal), aquí además”.

A pesar de la afirmación de Guasch, en alguna ocasión se conoció que Barcelona estaba siguiendo al colombiano, pero no realizó una oferta formal para negociar su pase.

Luis Díaz, campeón de Portugal

A pesar de que el colombiano dejó Porto en enero del 2022, Luis Díaz se convirtió en campeón de Portugal después de que los dragones derrotarán el pasado sábado 1-0 a Benfica y le sacara seis puntos de diferencia a Sporting de Lisboa con tan solo una fecha para terminar el campeonato.

Díaz celebra el título ya que jugó 18 partidos, todos como titular, y marcó 14 goles con los portugueses en la primera mitad del certamen.