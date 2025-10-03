En Junior advierten a América: "podemos ir a Cali a ganar"

Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en la Copa BetPlay Dimayor 2025 al caer en condición de local ante América de Cali en el partido de ida de los cuartos de final.

El equipo 'rojiblanco' se vio superado por un marcador de 1-2, por lo que ahora deberá buscar la clasificación a la fase semifinal como visitante en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Al término del compromiso, Guillermo Celis, uno de los capitanes de Junior, se mostró autocrítico por el mal resultado, pero al mismo tiempo aseguró que el resultado fue extraño debido al desarrollo del encuentro.

"Es doloroso perder un partido así por todo el esfuerzo que hicimos, creamos situaciones. Es difícil de explicar un resultado de estos por que son partidos extraños", dijo.