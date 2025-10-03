Actualizado:
En Junior advierten a América: "podemos ir a Cali a ganar"
Junior cayó ante América en el juego de ida de los cuartos de final en la Copa BetPlay.
Junior de Barranquilla sufrió un duro golpe en la Copa BetPlay Dimayor 2025 al caer en condición de local ante América de Cali en el partido de ida de los cuartos de final.
El equipo 'rojiblanco' se vio superado por un marcador de 1-2, por lo que ahora deberá buscar la clasificación a la fase semifinal como visitante en el estadio Pascual Guerrero de Cali.
Al término del compromiso, Guillermo Celis, uno de los capitanes de Junior, se mostró autocrítico por el mal resultado, pero al mismo tiempo aseguró que el resultado fue extraño debido al desarrollo del encuentro.
"Es doloroso perder un partido así por todo el esfuerzo que hicimos, creamos situaciones. Es difícil de explicar un resultado de estos por que son partidos extraños", dijo.
Junior puede ganar en Cali
Por otro lado, Guillermo Celis aseguró que Junior tiene las posibilidades de remontar e imponerse en la serie en condición de visita en el estadio Pascual Guerrero de Cali.
"Esto es fútbol, nosotros , la serie está abierta, y podemos ir a ganar en Cali sin ningún problema. La serie quedó abierta y tenemos la esperanza de ir a Cali a buscar el marcador", dijo,
Autocrítica en Junior
Finalmente, Celis afirmó que en el grupo de jugadores de Junior existe autocrítica y se reconoce cuando se tiene un buen desempeño o no.
"Nosotros los jugadores cuando jugamos nadie nos tiene que decir cómo jugamos por que lo sabemos, existe esa autocrítica", dijo.
"Hoy el equipo entró bien en el partido, con dinámica, generando ocasiones de gol y peligro. Si hubiéramos convertido era un partido diferente", agregó.
América vs Junior: fecha y hora para el partido de vuelta de cuartos de final en la Copa BetPlay
El partido de vuelta entre América de Cali y Junior de Barranquilla por los cuartos de final en la Copa BetPlay está programado para el miércoles 15 de octubre a partir de las 8:20 de la noche en el estadio Pascual Guerrero.
El duelo tendrá transmisión EN VIVO de Win Sports + y también de Antena 2 y Antena2.com.
