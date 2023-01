En la sub 20 dio lo mismo que no llamaran a Tomás Ángel: “Cada quien merece lo que hace”

La Selección Colombia se alista para el Campeonato Sudamericano Sub 20 que se cumplirá en Cali y en Bogotá, y el pasado 4 de enero presentó la convocatoria de 23 futbolistas para tal certamen.

Sin embargo, una de las sorpresas en el listado ofrecido por el entrenador Héctor Cárdenas obedeció a la ausencia del delantero Tomás Ángel, quien pese a ser una de las figuras en los torneos anteriores de la categoría, fue dejado por fuera.

Vea también: Un contrato que romperá la historia del FPC: lo que está dispuesto a pagar Junior por Quintero

Así, en una atención a medios de comunicación, el entrenador de la sub 20 consideró: "Creo que al igual que todos los 198 jugadores que fueron considerados y de los cuales solamente 75 tuvieron la oportunidad de estar acá, tenía las misma posibilidades de estar o no estar en el campeonato".

Asimismo, en el caso específico de Ángel, Héctor Cárdenas consideró importante "reconocer que a lo largo de la preparación convirtió siete goles, que es de destacar, su disciplina, su entrega. Pero no solamente es lo estadístico y las variables de la escogencia son otras", argumentando su ausencia en la convocatoria.

Sin embargo, hubo comentarios que no cayeron bien entre los seguidores de la Tricolor, pues el delantero Jhon Jader Durán manifestó que "en la Selección trabajamos todos. Cada quien se merece lo que hace y eso es decisión del técnico. Eso no me incumbe a mí".

Le puede interesar: Autuori dio nombre de jugador que quiere de vuelta en Nacional: “ojalá se pueda quedar”

Cabe recordar que a partir del 19 de enero, la Selección Colombia se estará midiendo a Brasil, Argentina, Perú y Paraguay, que fueron los combinados con los que quedó ubicada en el grupo A del Sudamericano.

Otras noticias

Los retos ambientales de 2023